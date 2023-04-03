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Fatih Tekke'den esprili Andrea Pirlo açıklaması: "Bizi tanımadığından sadece baktı"

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#Fatih Tekke#Pirlo#Süper Lig
Fatih Tekkeden esprili Andrea Pirlo açıklaması: Bizi tanımadığından sadece baktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 20:46

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştıkları maçın öncesinde Andrea Pirlo ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa röportaj veren İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ile arasında geçen diyaloğa ilişkin konuştu.

Pirlo ile maç öncesi yaptığı konuşmayı aktaran Fatih Tekke, "Andrea Pirlo dünyanın en önemli oyuncularından birisi. Kendisine hayranlığımızı söyledim, çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadığından sadece baktı. Memnun oldu herhalde, bir isteğiniz var mı diye sordum. Çok büyük bir oyuncuydu." şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

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#Fatih Tekke#Pirlo#Süper Lig

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