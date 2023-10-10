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Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor

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#Süper Lig#Transfer#Fatih Tekke
Fatih Tekke, Süper Lige geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 18:33

Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Süper Lig ekibinde takımın başına Fatih Tekke'nin getirileceği öne sürüldü.

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Sezona İstanbulspor'un başında başlayan Fatih Tekke, takımdan ayrılırken yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

61saat'in haberine göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, Fatih Tekke'yi takımın başına getirmek için teklifi yaptı. Önümüzdeki günlerde Tekke ile masaya oturacak olan Pendikspor'un anlaşmayı açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Pendikspor, ilk 8 haftada 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılmıştı.

Fatih Tekke ise geçen yıl ligde tuttuğu İstanbulspor ile bu sezon ilk 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

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#Süper Lig#Transfer#Fatih Tekke

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