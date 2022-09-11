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Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ve Diagne fırtınası!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Caner Erkin#Mbaye Diagne
Fatih Karagümrükte Caner Erkin ve Diagne fırtınası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 10:32

VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ve Mbaye Diagne yeni sezondaki performanslarıyla dikkat çekiyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 1 puanı 90+2'de Diagne ile kurtardı. Bajic'in 75. dakikada attığı golle geriye düşen İstanbul ekibi, 90+2'de Caner'in asistinde Diagne'nin attığı golle eşitliği buldu.

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Caner Erkin'den 4 asist

Ligde 2 maçtır berabere kalan ve 3 maçtır mağlubiyet almayan Pirlo'nun takımında asistler Caner Erkin'den geliyor. Takımının 5 maçında da ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki sol bek, 4 asiste ulaştı.

Caner Erkin'in asistlerinden ikisi Diagne'ye.

Diagne'den 3 gol ve 1 asist

Galatasaray ile yollarını ayıran ve Fatih Karagümrük'e imza atan Mbaye Diagne ise takımın en golcü iki oyuncusundan biri konumunda. 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük'ün attığı 8 golün üçüne imza atan Diagne, bir de asist yaptı.

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#Süper Lig#Caner Erkin#Mbaye Diagne

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