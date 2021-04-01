Fatih Karagümrüklü Emre Çolak'ı yakan paylaşım!

Ligde 3 hafta sonra G.Saray ile karşılaşacak Karagümrük’te Emre Çolak eski takımı ile ilgili sarf ettiği sözler ve yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki futbolcu verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine alt yapısından yetiştiği sarı kırmızılılar ile ilgili olarak “Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm G.Saray’dan yana” ifadesini kullanmıştı. Emre daha sonra sosyal medyadan da “İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir...” mesajıyla birlikte 4 yıldız paylaşımı yapmıştı.

Maksadımı aştım, özür dilerim

Tepkiler üzerine tweeti silen Emre paylaşımın maksadını aştığını belirterek “Şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım G.Saray´dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyonla yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Bu talihsiz olaydan dolayı camiandan ve taraftarımızdan özür dilerim” açıklamasını yaptı.

Kulübün ilkeleri ile bağdaşmıyor

Karagümrük ise kadro dışı kararını şu açıklama ile duyurdu “Açıklamalarının kötü niyet içermediği ve olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple savunması talep edilmiş ve disiplin sürecinin sonlanana kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.”

Sözleşmesinin feshedilmesi de gündeme geldi

Açıklamaları ve paylaşımı sonrasında başta Karagümrük olmak üzere diğer kulüp taraftarlarının da sert tepki gösterdiği Emre Çolak’ın kulüpteki geleceği masaya yatırılırken sözleşme feshinin de gündeme geldiği öğrenildi. Ancak İstanbul ekibinin disiplin süreci tamamlanana kadar kadro dışı kararını verdiği öğrenildi.