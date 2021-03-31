Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bıraktı! Galatasaray paylaşımı nedeniyle özür dilemişti...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Emre Çolak, kadro dışı kararından önce Twitter hesabından özür dilemişti. Emre Çolak'ın yaptığı paylaşım şu şekildeydi;

"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadım aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarısında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantısına başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığım kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."

EMRE ÇOLAK NE DEMİŞTİ?

Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından ''İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir'' sözleriyle paylaşımda bulunmuştu.