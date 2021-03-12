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GeriFutbol Fatih Karagümrük, Sivas deplasmanına eksiksiz gidiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Sivas deplasmanına eksiksiz gidiyor

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Fatih Karagümrük, Sivas deplasmanına eksiksiz gidiyor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgisi olan 34 puanlı Demir Grup Sivasspor ise 11. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrükten Şampiyonlar Ligi önerisi
Fatih Karagümrük'ten Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.

 

Fatih Karagümrük, Sivas deplasmanına eksiksiz gidiyor

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