Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı 3 golle geçti

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Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı konuk etti.

Mücadele Fatih Karagümrük’ün 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 14. dakikada Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Ozdoev’in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Lobzhanidze, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

28. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahasına girdi. Levent’in içeri çevirdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesi sonrası önünde bulan Lobzhanidze, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada sağ taraftan Ozdoev’in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazda iyi yükselen Diagne’nin uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada sol tarafta topla buluşan Kerim Frei, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Frei’in pasında topla buluşan Ozdoev, bekletmeden ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

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49. dakikada Aytaç Kara’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric, topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Fabiano’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda Mounir topla buluştu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Fall’ın düşerken yaptığı vuruşta kaleci Viviano’nun müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

67. dakikada sol taraftan rakibini geçip ceza sahasına giren Levent Mercan’ın ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Ozdoev’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta kale önünde Diagne’nin ayak koyduğu top ağlara gitti. 2-0

73. dakikada sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına giren Kerim Frei’in kale önüne çevirdiği top Ozdoev’in önünde kaldı. Bu oyuncunun soluna çekip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada kaleyi karşıdan gören bölgeden Levent Mercan’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Aytaç Kara’dan topu kapan Darri, gönderdiği pasta Diagne topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

89. dakikada ceza yayının sol tarafından Aytaç Kara’nın kullandığı serbest vuruşta barajın altından geçen top uzak köşe direğinin yanından auta gitti.