Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı

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Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: FATİH KARAGÜMRÜK 1-2 GAZİANTEP FK

GOL: 13' Ertuğrul, 20' Figueiredo, 32' Baniya

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Baniya, Colley, Jimmy, Nicholas, Ozdoev, Kouassi, Borini.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Merkel, Jevtovic, Sagal, Maxim, Figueiredo

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz’ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı kornerde Sagal’ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini’nin yaptığı ortada arka direkte Baniya’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

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Fatih Karagümrük GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele BeIN Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.