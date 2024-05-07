×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Karagümrük GS Bilet fiyatları ne kadar?

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fatih Karagümrük Galatasaray Maç Biletleri#GS
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak Karagümrük GS Bilet fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:30

Fatih Karagümrük Galatasaray biletleri satışa çıkış tarihi futbolsever tarafından merak ediliyor. Süper Lig 36. hafta heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Fatih Karagümrük Galatasaray maç biletleri karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Karagümrük GS maçı heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihe odaklandı. Peki Fatih Karagümrük Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Karagümrük GS Bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük Galatasaray mücadelesi ile Süper Ligde 36. hafta devam edecek. Merakla beklenen karşılaşma 12 Mayıs günü oynanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fatih Karagümrük Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Pazar günü İstanbul’da deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Karagümrük Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletlerinin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fatih Karagümrük Galatasaray Maç Biletleri#GS

BAKMADAN GEÇME!