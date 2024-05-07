Fatih Karagümrük Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Karagümrük GS Bilet fiyatları ne kadar?

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Fatih Karagümrük Galatasaray mücadelesi ile Süper Ligde 36. hafta devam edecek. Merakla beklenen karşılaşma 12 Mayıs günü oynanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fatih Karagümrük Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Pazar günü İstanbul’da deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Karagümrük Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletlerinin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.