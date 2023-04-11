Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Batuhan Şen tarafından kural hatası mı yapıldı? "Golün iptali gerekirdi"

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin galibiyet gollerini 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Arda Güler'in asistinde Attila Szalai kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 24. dakikada Magomed Ozdoev'den geldi.

Alınan bu skorun ardından 57 puana yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bu mağlubiyetle 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Karagümrük ise 34 puanla 9. sırada kaldı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN'İN KARARLARI TARTIŞILDI

Fenerbahçe'nin bir golünün faul gerekçesiyle geçerli sayılmadığı, birde penaltı beklediği maçta hakem Abdülkadir Bitigen'in kararları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Haberin Devamı

ARAO'NUN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hemen başında bir gol iptal edildi. Fenerbahçe, maçın 4. dakikasında Atilla Szalai'nin ortasında, Willian Arao'nun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen, hava topu mücadelesinde faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti. Sarı-lacivertliler futbolcular, pozisyonda faul olmadığını belirttiler ama sonuç değişmedi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

İkinci yarıda Miha Zajc'ın harika golüyle eşitliği yakalayan sarı lacivertliler, üstünlük golü için Karagümürük kalesine yüklenirken penaltı bekledi. Maçın 63. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia, Karagümrüklü savunmacıyla giriştiği mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı.

Fenerbahçeli oyuncular penaltı beklerken pozisyon bir süre VAR'da incelendii. VAR'la iletişime geçen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı olmadığını belirtip oyunu devam ettirdi. Abdulkadir Bitigen'in kararına sarı lacivertli oyuncular tepki gösterse de karar değişmedi.

Haberin Devamı

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

KURAL HATASI MI VAR?

Karşılaşmanın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Batuhan Şen tarafından kural hatası yapıldığı ve hakem ekibinin bu hatayı fark etmediği öne sürüldü. Söz konusu pozisyonun devamında Fatih Karagümrük, Ozdoyev ile 1-0 öne geçince pozisyon gündem oldu.

Kaleci Batuhan'ın golden önce topu tuttuğu, sonra yere bıraktığı ve ardından yeniden topu tutarak oyunu başlattığı pozisyonu, yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler değerlendirdi. Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel'den oluşan Trio üçlüsü, ilgili pozisyonda açık bir şekilde kural hatası yapıldığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

"GOLÜN İPTALİ GEREKİRDİ"

Deniz Çoban: Kaleci topu kontrol etti, kurtarışını yaptı. Yere bıraktı topu, tekrar geri aldı. Okuduğumuz kurala göre; oyuna bıraktığı topa, tekrar dokunursa bile bu bir ihlaldir. Aleyhine endirekt vuruş verilmesi gerekir. Topu oyuna bıraktı, tam da kuralda tarif edilen şeyi yapıyor. Oyuna bıraktığı topa tekrar, eliyle koluyla dokunuyor. Oyuncunun kontrolünde olan topa kimse müdahale edemez. Kaleci degaj yaparken araya girip birisi topa vuramaz. Top kalecinin kontrolündedir. Kaleci topu yerle zemin arasında tutmuştur, parmağını koymuştur, kimse bu topa dokunamaz. Arkada bir oyuncuyu unutmuş olsa kaleci, arkadaki oyuncu golü atsa gol temiz. Demekki bu top kalecinin kontrolünde değil, oyunda. Şu topu birisi gelip çalsa kalecinin önünden ihlal var mı? Kural kitabının tam orta yerinden endirekt serbest vuruş. Gol iptali olması lazım. Bu atak başlangıç fazının içerisinde. Artık bütün komplike oyun kurallarını VAR'a çözdürmeye çalışıyoruz. Artık oyun kural kitabında orta yerinde yazan şeyi bile VAR'a çözdürmeye çalışıyoruz. VAR onu çözmek için orada yok. Biz sahadayken 'kaleciye pas, alamaz eline' demiyor muyduk? Burada hakeme neden uyarı gitmiyor acaba.

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: Tuttu, yere düştü. Sağ eli topta, iki elle teması kesti. Bu top oynanabilir top. Oyuna bırakılmış top tekrar eline alınsa endirekt serbest vuruştur. Endirekt serbest vuruş gerekir, gol iptali gerekir.

Seçim Demirel: Net bir endirekt serbest vuruş. Bu bir atak başlangıç fazının içerisindedir. VAR'ın mutlaka bir gol olduğunda bunu tespit edip hakeme sunması gerekiyordu.

FIRAT AYDINUS'UN TARTIŞMALI POZİSYONLARLA İLGİLİ BUGÜNKÜ YAZISI

Abdülkadir Bitigen’in Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçındaki başarılı performansı, sezonun 15. olarak Vavacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasına atanmasında etken oldu. Zaten şu ana kadar yönettiği maçlara baktığımızda, hakemler arasında en iyi ve istikrarlı performans gösterenler arasında olduğunu görüyoruz.

Haberin Devamı

EMRE MALOK VE KADİR SAĞLAM

Bu maça ilişkin bir diğer önemli konu; 3 Nisan’da İstanbulspor-Karagümrük maçında VAR, 6 Nisan’da Fenerbahçe-Kayserispor kupa müsabakasında AVAR olarak görev yapan Emre Malok’un VAR masasına atanması ve Galatasaray-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam’ın AVAR yapılmasıydı.

EKİP OLARAK ÇOK ŞANSLILARDI

Bitigen, dünkü maçta belki 1-2 tane yanlış karar verip, bir sarı kart atlamış olabilir, ama ekip olarak spesifik anlamda Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda yanlış karar vermeleri gerçekten anlaşılır gibi değildi. Bu skor hem sahadaki hakemlerin hem de VAR’dakilerin ekip halinde büyük şansı oldu.

JESUS’UN UYARILMASI NORMAL

Maçta bir ara Jorge Jesus ile 4. hakem Suat Arslanboğa arasında bir diyalog yaşandı. Jesus’un, bazen heyecana kapılıp teknik alan ihlali yaptığında 4. hakem tarafından uyarılması normal. Fakat bu gibi ikazlarda zamanlama psikolojik açıdan çok önemli. Olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için bu ikazlar doğru zamanda yapılmalı.

HAKEM ŞANSI DEDİKLERİ BU OLMALI!

Sonuç olarak Abdülkadir Bitigen belki maçın genelinde iyi bir yönetim sergilemiş olsa da, Fenerbahçe kazanamamış olsaydı, Enner Valencia’nın penaltı pozisyonu nedeniyle hakemler ve Merkez Hakem Kurulu çok ama çok eleştirilirdi. Hakem şansı dedikleri bu olsa gerek!

iŞTE TARTIŞMALI POZiSYONLAR

DK.3: GOL iPTALi DOĞRU

Arao’nun iptal edilen golünden önce Samet’in Baniya’ya yaptığı hareket faul. Burada savunma oyuncusunun tepkisiz kalması sizi yanıltmasın. Hakemin golü geçersiz sayması doğru.

DK.24: GOL NiZAMiYDi

Karagümrük’ün Ozdoyev ile bulduğu gol öncesinde ofsayt ve faul beklentisi oldu. Her ikisi de yoktu. Gol nizamiydi, karar doğru

DK.63: NET PENALTI

Dresevic’in Karagümrük ceza alanında Valencia’ya hareketi net penaltı. Abdülkadir Bitigen’in önü açık ve pozisyonu net görüyor. Hadi o görmesine rağmen süzemedi, VAR hakeminin bu kadar net pozisyona neden müdahil olmadığına bir türlü anlam veremiyorum. Kesinlikle hakemi çağırıp izletmeliydi

DK.78: BOŞA iTiRAZ

Fenerbahçe’nin ikinci golünden sonra Karagümrüklü futbolcular ne için itiraz etti çözemedim. Hakem normal prosedüründe başlattı oyunu. Hakem atışında topun Fenerbahçeli futbolculara verilmesi gerekiyordu, nitekim Bitigen de öyle yaptı.