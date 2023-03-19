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Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Başakşehir maçı

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#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Başakşehir
Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 15:50

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 BAŞAKŞEHİR

Goller: 42' Aleksic, 45+4' Borini

İkinci yarı oynanıyor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

14. dakikada Serdar Gürler’in sol taraftan kullandığı kornerde, ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda Diagne’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak tekrar kornere gitti.

17. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahasında Figueiredo’nun kafayla yükselttiği topa Aleksic’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo, yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

42. dakikada savunma arkasına atılan pasta Keny kafayla ceza sahası dışına Figueiredo’ya indirdi. Figueiredo'nun ortasında ceza sahası içinin sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler bekletmeden kafa ile pasını Aleksic'e aktardı. Müsait pozisyondaki Aleksic kale önünde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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45+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Keny’nin müdahalesiyle Borini yerde kaldı. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Shukurov, Bertolacci, Baniya.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Keny, Figueiredo.

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşması saat 16:00'da başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Başakşehir

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