Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

FATİH KARAGÜMRÜK 0-1 ANTALYASPOR

İlk yarı bitti...

Goller: 21' Doğukan Sinik

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

11. dakikada Fernando’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu kaleci Batuhan Şen kornere çeldi.

16. dakikada sol kanatta bulunan Fredy pasını ceza yayı yakınında olan Larsson’a aktardı. Larsson’un ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Fredy’nin pasında kale önünde topla buluşan Doğukan Sinik müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

21. dakikada Fernando’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Ömer Toprak topu indirdi. Kale önünde Veysel Sarı’dan seken meşin yuvarlağı Doğukan Sinik düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

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32. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Fredy’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Haji Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Saba, Diagne, Borini, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Baniya.

ANTALYASPOR: Helton, Cemali, Erdal, Bünyamin, Fernando, Wright, Fredy, Larsson, Ömer, Doğukan, Veysel.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, dış sahada daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ağustos 2017-Mart 2018 arasında yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de hükmen galibiyetler çıkarıldığında, iç sahada Fatih Karagümrük'ten daha fazla gol yiyen tek ekip İstanbulspor. Sezonun geride kalan bölümünde seyircisi önünde Karagümrük temsilcisinden daha düşük gole kapama sayısında kalan tek takım ise şu ana kadar oynadığı bütün iç saha karşılaşmalarında gol yiyen Ümraniyespor.

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım konumunda. Fatih Karagümrük ise geride kalan süreçte rakiplerin hatalarıyla en fazla gol kaydeden iki ekipten biri. Mbaye Diagne, Antalyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında da hem gol attı hem asist yaptı. Geçen hafta Galatasaray filelerine iki gol gönderen Fabio Borini, Mario Balotelli'yi geride bırakarak Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan İtalyan oyuncu oldu. Güray Vural, Antalyaspor formasıyla Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maçı bu sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük'e karşı oynadı.

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Süper Lig kariyerinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı maçların %20'sini kazanabilen ve 0.9 puan ortalaması tutturan Nuri Şahin, Türk meslektaşlarına karşı %43'lük galibiyet yüzdesi yakaladı ve maç başına 1.5 puan kazandı.

FATİH KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.