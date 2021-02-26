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GeriFutbol Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçına 2 eksikle çıkacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçına 2 eksikle çıkacak

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Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçına 2 eksikle çıkacak
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

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Fatih Karagümrük'te Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 2 oyuncunun forma giyme şansı bulunmuyor.

Sakatlığı süren Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı Koray Altınay, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Geçen hafta geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Fabio Borini ise teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde oynayabilecek.

 

Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçına 2 eksikle çıkacak

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