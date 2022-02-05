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Fatih Karagümrük 1-0 Yeni Malatyaspor

#Süper Lig#Karagümrük#Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük 1-0 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflarFatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Salih Dursun attı. golün asisti Caner Erkin'den geldi.

İki hafta sonra galibiyet alan Fatih Karagümrük puanını 33'e çıkardı. Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 16 puanda ve son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Biglia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
63. dakikada sağ çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topa kale önünde Salih’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Luckassen xx (Burak Bekaroğlu dk. 75 x), Caner Erkin xx, Bistrovic xx (Jimmy Durmaz dk. 75 x), Biglia xx, Emre Mor xx (Levent Mercan dk. 87 ?), Ahmed Musa xx (Adnan Uğur dk. 75 x), Toure xx, Borini xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Alpaslan Erdem, Hakan Akgül, Burak Bekaroğlu, Zukanovic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Zeffane xx, Sadık Çiftpınar xx, Campi xx, Azubuike xx, Hafez xx, Mustafa Eskihellaç xx (Adem Büyük dk. 60 x), Donsah xx (Kenan Özer dk. 60 x), Aabid xx, Chouir xx (Mert Miraç Altıntaş dk. 67 x), Dicko xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Haddadi, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Nshimirimana
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Gol: Salih Dursun (dk. 63) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Donsah, Campi, Kenan Özer, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Bistrovic, (Fatih Karagümrük)

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#Süper Lig#Karagümrük#Yeni Malatyaspor

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