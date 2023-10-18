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Farioli'nin takımı Nice, Filistin'e destek mesajı paylaşan Youcef Atal'ı kadro dışı bıraktı

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#Filistin#Nice#Farioli
Fariolinin takımı Nice, Filistine destek mesajı paylaşan Youcef Atalı kadro dışı bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 13:31

Fransa Ligue 1'de Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımlayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımlamasının ardından Cezayirli futbolcu Youcef Atal’ın kadro dışı bıraktığını duyurdu. Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal’ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi. Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal'ın bu davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 6 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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#Filistin#Nice#Farioli

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