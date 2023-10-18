Spor dünyası, İsrail'in Gazze'de hastane vurmasına sessiz kalmadı! "Tam bir kâbus! İnsanlık nerede? Zulme karşı susmayacağım"

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SPOR DÜNYASI SESSİZ KALMADI

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil, Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere futbolun içinden birçok isim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil olmak üzere Süper Lig takımları da İsrail'in hastane katliamına sessiz kalmadı.

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"TAM BİR KABUS, İNSALIK NEREDE?"

Arda Turan: İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyı, bu vahşeti yaşayamaz.

Mesut Özil: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede?

Merih Demiral: Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor.

"ZULME KARŞI SUSMAYACAĞIM"

Kerem Aktürkoğlu: Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım.

Mert Hakan Yandaş: Hastaneler, okullar, camiler bombalanıyor. Onlarca savaş suçu işleniyor. Siviller, çocuklar, suçsuz insanlar ölüyor. Bu katliama sessiz kalma!

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Emre Belözoğlu: Bir hastaneyi vurmak en büyük savaş suçudur. Caniliktir, vahşettir. Yazıklar olsun

Semih Güler: Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları. Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu? 'Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır'

Nihat Kahveci: Hastane vuran zihniyet kahrolsun yazıklar olsun. İnsanlık suçu,soykırım katliam = israil.

Galatasaray: Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Fenerbahçe: Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze’de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Beşiktaş: ​Gazze’de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

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Trabzonspor: Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Pendikspor: Gazze'de Savaş Suçu İşlenerek İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz! Gazze'de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırının sonucunda yüzlerce sivil insanın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyoruz. Din, dil, ırk ya da haklı-haksız fark etmeksizin bebeklerin, çocukların, masum sivillerin olduğu hastanelerin bombalanması kabul edilemez. Yaşatılanlar için hiçbir haklı gerekçe sunulamaz. Savaşın en kısa zamanda sona ermesini, bölgede ve tüm dünyada barış ve huzurun olmasını temenni ediyoruz. Dileriz daha fazla masumun canı yanmadan bu vahşet son bulur. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Adana Demirspor: Gazze’de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve derin bir üzüntü duyuyoruz. Tüm insanlığı savaşın durdurulması için bir araya gelmeye ve bölgedeki acıların sona ermesi için harekete geçmeye davet ediyoruz. Bölgede barışın ve huzurun bir an önce sağlanmasını temenni eder, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Hatayspor: Gazze’de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Konyaspor: Gazze’de hastanenin bombalanması sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. İçerisi kadın, çocuk ve masum sivillerle dolu olan bir hastanenin bombalanmasını en şiddetli biçimde kınıyoruz. Bu bir savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın bir an önce sona ermesi ile bölgede barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.