Falette'nin sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Ligde şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Avrupa'da pek çok takım sezonu kendileriyle tamamlayamayacak kiralık oyuncularının sözleşmelerini feshetmeye başladı. Ligde şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.



