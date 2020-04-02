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Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Falette'nin sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

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Falette'nin sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
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Fenerbahçe'de yönetimin maddi yükümlülüğü azaltma adına kiralık isimlerle görüşmelere başladı. Bu doğrultuda ara transfer döneminde Damien Comolli'nin ayrılıl sürecinin de faktörlerinden Simon Falette transferi askıya alınabilir. Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Ligde şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Avrupa'da pek çok takım sezonu kendileriyle tamamlayamayacak kiralık oyuncularının sözleşmelerini feshetmeye başladı. Ligde şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Bu takdirde Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

 

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