Falcao için Atletico ve Real Madrid iddiası! | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 2020-21 sezonuna oldukça formda başlayan Galatasaray, ilk haftada Gaziantep FK'yı, ikinci hafta Başakşehir'i mağlup ederek geleceğe dair olumlu sinyaller vermişti. Camia içerisinde gelecek ve gönderilecek isimler belirlenirken, Aslan, satış yapılması halinde hatrı sayılır bir miktarı cebine koymak ve mali anlamda rahata ermek istiyor.

Bu bağlamda önceliği Belhanda'nın satışına veren sarı kırmızılılar, Faslı yıldızın ilk 2 haftadaki performansı sonrasında kararsız kaldı. Bununla beraber astronomik bir teklif gelmesi halinde reddedilmeyecek. Bir diğer konu ise Radamel Falcao oldu... Arap kulüplerinin ilgisi olduğu bilinen Kolombiyalı golcü için bu kez iddia İspanyol basınından geldi. İtalyanlar konu ile ilgili yazdığı haberde, önemli bilgileri okuyucularıyla paylaştı.

ATLETICO VE REAL MADRID, FALCAO'YU İSTİYOR

Buna göre kısa süre içerisinde Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'i kadrosuna katmaya hazırlanan Atletico Madrid, diğer yandan da eski golcüsü Falcao'ya göz kırpıyor. Kolombiyalı golcü, Atletico Madrid yöneticileri için Suarez ile beraber oynayabilecek en iyi golcü konumunda bulunuyor ve transfer, ciddi anlamda düşünülüyor.

Bununla beraber bir diğer iddia ise Real Madrid için oldu. İspanyol devinin gündemine Falcao'yu alabileceği ifade ediliyor. Karim Benzema'nın ardından bir yedek isteyen Realli yetkililerin, Falcao'yu bu pozisyon için değerlendirebileceği aktarıldı.

DAVID BECKHAM'I REDDETMİŞTİ

Radamel Falcao'ya kısa süre önce David Beckham'ın sahip olduğu Inter Mami takımı teklif yapmıştı. Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif önerilmiş ve Beckham, Falcao'nun 5 milyon euroluk maaşını karşılayabileceğini aktarmıştı.

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alan ve kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek isteyen Radamel Falcao ise "Galatasaray'da mutluyum ve kendimi buraya ait hissediyorum. Ailem, İstanbul'da mutlu ve Galatasaray taraftarıyla aramda çok özel bir ilişki var" ifadelerini kullanmıştı. Radamel Falcao 2020-21 sezonuna fırtına gibi başlarken 2 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı. (Fotomaç)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!