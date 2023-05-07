F1’e ev sahipliği yapacak olan Las Vegas’ta inanılmaz fiyatlar! 5 milyon dolara Formula 1 bileti

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Formula 1’de bir yarışa 1982’den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak olan Las Vegas’ta biletlere yoğun ilgi var... Yaklaşık 300 bin kişinin katılmasının beklendiği organizasyonun 19 Kasım’da çıkan biletleri 45 dakikada tükendi. Ortalama bilet fiyatının 7 bin dolar olduğu organizasyonda 15 bin dolarlık padok club biletleri dahi bitmiş durumda. Hâlâ gitmek isteyenler için artık tek opsiyon fiyatı 2 bin 500 ila 10 bin dolar arasında değişen suit biletleri veya Las Vegas’taki otellerin sunduğu VIP paketleri.

1 MİLYON DOLARLIK BİLETLERİN BİRİ SATILDI

Yarış, şehrin otel ve kumarhanelerinin yer aldığı ‘Las Vegas Strip’in de içinde yer aldığı geçici bir pistte koşulacak. Bu nedenle Las Vegas Strip’te bulunan oteller de müşterilerine üç günlük Formula 1 paketleri sunmakta. Bu paketler arasında fiyat 1 milyon dolar olan da var 5 milyon dolar olan da! Wynn Hotel’in 6 kişi için satışa çıkardığı 1 milyon dolarlık paketlerden birini sattığı ifade edildi. Bu ücret sadece yarışı izlemeyi değil otele geliş gidiş transferlerini, tüm F1 partilerine katılımı da içeriyor.

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MİAMİ’Yİ NEREDEYSE 2’YE KATLADI

Caesars Hotel de müşterilerine 5 milyon dolarlık bir paket sunuyor. 12 kişiyi beş gece ağırlamayı taahhüt eden bu paketi alanlara özel şoförlü Rolls-Royce tahsis edilecek, Adele’nin biletleri şimdiden tükenen konserine gidecek ünlü şef Nobu Matsuhisa’nın hazırladığı yemeklerden tadacak. 16-18 Kasım’da düzenlenecek Las Vegas Grand Prix’si dışında 20-22 Ekim’de ABD’de Miami Grand Prix’si de yapılacak, üstelik bu yarışın biletleri yarı yarıya ucuz olacak (ortalama 4 bin 600 dolar).

OTELLERiN F1 PAKETLERi

888 BİN $ (RESORT WORLD)

· 6 kişi

· Yarışı padok kulüpte izleme

· 3 Gece konaklama

· Özel terzi ve stil servisi

· 20 bin dolarlık casino chip’i

1 MİLYON $ (WYNN HOTEL)

· 6 kişi

· 4 gece konaklama

· Yarış pistine giriş

· Sınırsız şampanya ve havyar

· Özel spa hizmetler

5 MİLYON $ (CEASARS HOTEL)

·12 kişi

· 5 gece konaklama

· Yarışı padok kulüpte izleme

· Rolls-Royce ile transfer

· Adele konserine giriş