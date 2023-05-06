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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar fırtınası esmeye devam ediyor! Antalyaspor maçında da attı, en golcü isim...

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaşta Vincent Aboubakar fırtınası esmeye devam ediyor Antalyaspor maçında da attı, en golcü isim...
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 21:18

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor-Beşiktaş maçına Vincent Aboubakar'ın performansı damga vurdu.

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Beşiktaş'ın Antalyapsor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçta Vincent Aboubakar'ın performansı dikkat çekti.

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DERBİ KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisindeki ilk 11'e göre Antalyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Colley ve Salih Uçan'ın yerine Welinton ile Maxim sahaya çıktı.

Tecrüeli teknik adam, Antalyaspor karşısına Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar 11'i ile çıktı.

DERBİYE BENZER SENARYO, BU KEZ AÇILIŞ FARKLI

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında 1-0 geriye düşen Beşiktaş, korner organizasyonu ile golü bulmuş ve sonrasında maçı 3-1 kazanmıştı. Derbide dengeye getiren gol Saiss'tan gelirken bu kez köşe vuşurunda kafa vuruşunu yapan ve ağları havalandıran isim Aboubakar oldu.

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Aboubakar, 54. dakikada skora dengeyi getirirken 90. dakikada ise harika bir golle skoru belirlemeyi başardı.

Beşiktaşta Vincent Aboubakar fırtınası esmeye devam ediyor Antalyaspor maçında da attı, en golcü isim...

ZİRVE ABOUBAKAR'IN

Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

Aboubakar; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı.

ABOUBAKAR: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Aboubakar şu ifadeleri kullandı:

Her maçı kazanmak için oynuyoruz, kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Çok önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kalitemiz var. Bazen zor anlar yaşıyoruz ama takım ruhunu göstererek maçları çeviriyoruz. Israrla devam ediyoruz. İlk golü bulduk, ısrarla ikinciyi aradık. Takım ruhunu sergiledikçe öz güven kazanıyoruz.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

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