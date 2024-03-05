Eyüpsporlu Uğur Demirok, Bodrumspor maçında yaşananlar hakkında konuştu: En ağır şekilde cezalandırılmalı | Doktorlardan ameliyat kararı

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Trendyol 1. Ligi'nde Bodrumspor ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maçın ilk yarısında tribün olayları yaşanırken gözünden yaralanan tecrübeli stoper Uğur Demirok, yaşananları Spor Arena'dan Selim Başeğmezer'e anlattı.

Bodrumspor maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan takım kaptanı Uğur Demirok, ameliyat olma ihtimalinin bulunduğunu belirtirken olaylara sebebiyet verenlerin bir an önce yakalanması isteğinde bulundu.

Öte yandan Demirok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acil ameliyat kararının alındığını ifade etti.

Bu tür olayların futbol sahalarında yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Demirok, gözünden yaralanmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

BODRUMSPOR MAÇINDA SAHA KENARI BİR ANDA KARIŞTI, O ESNADA NELER OLDU?

"Öncelikle şunu belirteyim. Kameralar karşısına bu şekilde çıkmak istemezdim. Ama bunun konuşulması gerektiğini düşündüğüm için şu anda bunları konuşmamız gerekiyor. Maç esnasında İsmet Hoca'nın kırmızı kart pozisyonundan sonra ortam biraz gerildi. Hakemle İsmet Hoca arasında gerilim yaşandı. Daha sonra Arda Hoca'nın ayağına bir cisim geldi tribünden. Biz de hocayı koruma altına alalım derken, gözüme sert bir cisim isabet etti. Kulübümüz de görüntüleri yayınladı. O anda iki gözüm de karardı zaten, 10 dakikaya yakın yerde yattım. Sağ gözüm hiç görmedi yarım saat, sol gözüm açıldıktan sonra ben can havliyle bir tepki verdim. Sonrasında beni ambulansla hastaneye götürdüler."

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- ŞU ANDA DURUMUN NASIL?

"İlk müdahale sonrasında cismin isabeti sonucu bir kanama olduğunu ve çok bir şey olmadığını söylediler. Tabii İstanbul'a gelince detaylı kontrollerde retinada bir yırtık olduğunu ve acilen müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Ve lazerle denemeleri gerektiğini, olmazsa operasyon olmam gerektiğini söylediler. Dün, lazerle bir deneme yaptılar ama kanamaya bağlı ödem olduğu için yırtık olan yere ulaşamadılar. Yarın tekrardan bir kontrole çağırdılar. Eğer başarılı olmazsa operasyon olmam gerektiği söylendi. Yırtığın büyümemesi gerekiyor. Yırtık büyürse görme kaybına yol açabilirmiş. Süreç 3-5 gün böyle ilerleyecek. Operasyon son tercih."

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- ARDA HOCA İLE OLAY SONRASI KONUŞMA FIRSATI BULDUNUZ MU?

"Arda Hoca'nın Bodrumspor başkanı ile bir konuşması vardı. O da oyuncusu korumak istedi. Sosyal medyada farklı bir yere çekildi ama biz orada ciddi bir olay yaşadık. Türkiye genelinde çok küçük bir olaymış gibi lanse edilmeye çalışılıyor ama görme kaybına yol açacak bir durum var ortada. En küçük hasarla kurtulmayı umuyorum. Hocam da oyuncusunu korumaya çalışırken farklı şekilde lanse etmeye çalıştırlar. Hala da onun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Bunları yapanların tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Arda Hoca; her zaman her yerde oyuncusunu koşulsuz, şartsız kollar. Kiminle kötü olacağını ya da arkasında ne olacağını düşünmez. Tüm desteği hissediyorum; hem kulübümden hem hocamdan hem oyuncu arkadaşlarımdan sağ olsunlar."

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- BODRUMSPOR İLE GEÇEN SEZON PLAY-OFFTA EŞLEŞMİŞTİNİZ, SÜPER LİG HAYALİNİZİ BİR SEZON ERTELEMİŞTİNİZ. ARANIZDA BİR GERİLİM OLDU MU?

"Bizim onlarla hiçbir gerilimimiz yok. Onların var mı, bilmiyoruz. Var heralde. Bizi play-offta elediler. Biz burada yendik, onlar orada yendi. Tabii ki orada ufak tefek sürtüşmeler oldu. Ama sahada olan sahada kalır, farklı bir boyuta geçmez. Son yaşadığımız olay, farklı bir boyuta geçti. Anlamsızca bir öfke... Biz hep sahada kalmak istiyoruz. Şu an lider olarak da gösteriyoruz. Dışarda farklı bir mücadele diyeyim... Herhalde takımda çok isim olması, lider olmamız, bunlar bir kaos yaratıyor diye düşünüyorum ben. Ama bizim ne Bodrumspor ile ne de başka bir takımlar sıkıntımız yok."

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SEZONUN GERİ KALANI İÇİN NE SÖYLERSİN, TAKIMIN HAVASI NASIL?

"Şampiyonluk yolunda çok emin adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonu gelmeden hiçbir şey belli olmaz. Daha önümüzde 9 maç var. Şampiyonluğu garantileyebiliriz belki ama bizim için lig 12 Mayıs'ta bitecek. Şampiyon olsak da diğer takımlarla oynadığımız maçlarda aynı mücadeleyi vereceğiz. Yapmamız gereken de bu zaten Eyüpspor'a yakışan da bu, lig bizim için 12 Mayıs'ta bitecek. Son olarak söylemek istediğim; bu insanların acil olarak bulunması ve gereken cezayı alması..."

NE OLMUŞTU?

1-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile devam eden ilk yarıda Caner Erkin ile Kenan Özer arasındaki pozisyonun ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

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ARDA TURAN'IN AYAĞINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Ev sahibi takım taraftarları bu duruma tepki gösterirken sahaya yabancı cisimler atıldı. Yabancı maddeler ilk olarak, yedek kulübesinin ön bölümünde yer alan Arda Turan'ın ayağına isabet etti. Öte yandan Arda Turan 81. dakikada kırmızı kart gördü.

UĞUR DEMİROK GÖZÜNDEN YARALANDI

Bunun ardından Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok'un gözüne yabancı bir cisim isabet etti. Uğur Demirok uzun süre yerde kıvranırken konuk takım yedek kulübesi ve oyuncular bu duruma sinirlenip maçın hakemine isyan etti.

Daha sonra ayağa kalkan Uğur Demirok, yaralanan gözüne işaret ederek maçın hakemlerine tepkide bulundu. Demirok, taraftarların olduğu bölüme gidip serzenişte bulundu.

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Demirok, daha sonra sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞKANLAR SAHADA GİRDİ

Her iki takım başkan ve yöneticileri sahaya girerek maçın hakemleriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Başkanlar, tribünlere dönerek 'sakin olun' çağrısında bulundu.

VAR HAKEMLERİ İNCELEDİ

Maçın ilk devresinin sonuna 4 dakika ilave edildi ancak VAR incelemesi ve ortamın sakinleşmesi epey uzun sürdü.

VAR incelemesi sonrası herhangi bir yaptırım uygulanmazken ilk yarı 60. dakikadan itibaren devam etti.