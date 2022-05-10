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Eyüpspor İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı! Bu sezonki 3. hoca...

#Eyüpspor#İbrahim Üzülmez#Son Dakika Haberleri
Eyüpspor İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı Bu sezonki 3. hoca...

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Üzülmez’e ‘hoş geldin’ diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu. Sezonun büyük kısmında TFF 2. Lig'de takımı şampiyonluğa ulaştıran Zafer Turan yer aldı.

Daha sonra Çaykur Rizespor'la yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu, 12 sene sonra Eyüpspor'a döndü. Ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından eflatun sarılı takımla Hamzaoğlu'nun yolları bir kez  daha ayrıldı.

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İstanbul ekibi boşta bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Üzülmez, 1 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönmüş oldu.

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EYÜPSPOR PLAY-OFF HATTINDA

Ligde 51 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor, Play-Off'lara katılıp Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Eflatun sarılı takım son olarak Olimpiyat Stadı'nda Tuzlaspor'a 3-2 yenilerek rakibine altıncılık için şans tanımış oldu.

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Ligin bitimine iki hafta kala Eyüpspor, önce evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Son maç ise ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'la...

HAMZA HAMZAOĞLU EYÜPSPOR'UN BAŞINDAKİ SON RÖPORTAJINI SPOR ARENA'YA VERMİŞTİ

 

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#Eyüpspor#İbrahim Üzülmez#Son Dakika Haberleri

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