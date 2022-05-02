Son Dakika: Süper Lig'de İstanbul istilası! Ümraniyespor'la birlikte yeni dönem, 1966'dan bu yana bir ilk...

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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankaragücü Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, Ümraniyespor da Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselirken, Türk futbolunun en üst seviyesinde İstanbul takımlarının hakimiyeti de dikkat çekti.

Ankara'da oynanan maçta Yılport Samsunspor karşısında sahadan istediği puanla ayrılan MKE Ankaragücü, puanını 67 yaparak 1 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e adını yazdırdı.

Bir sezon önce veda ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmenin sevincini yaşayan MKE Ankaragücü, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

ÜMRANİYESPOR İLKİ BAŞARDI

İstanbul'da oynanan müsabakada Balıkesirspor'u 4-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Ümraniyespor ise Bandırmaspor'un puan kaybetmesinin ardından tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı.

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Aldığı 3 puanla puanını 66'ya çıkaran Ümraniyespor'un galibiyet gollerini 3. dakikada Yacine Bommou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Emre Gültekin, 37' De Valle kaydetti.

1938 yılında kurulan İstanbul ekibi Ümraniyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı.

İSTANBUL İSTİLASI

Ümraniyespor'un da çıkmasıyla, Süper Lig'de yer alan İstanbul takımı sayısı 7'ye yükseldi.

3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra; Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa da Ümraniyespor'un Süper Lig'de rakibi olacak İstanbul takımları oldu.

TAKIM SAYISI 8'E ÇIKABİLİR!

Süper Lig'de Ümraniyespor ile birlikte 7'ye yükselen İstanbul takımı sayısı, Spor Toto 1. Lig'deki play-off maçları sonrası 8'e yükselebilir!

Şu an Spor Toto 1. Lig'de play-off oynamayı garantileyen İstanbulspor dışında Eyüpspor'un da play-off oynama ihtimali bulunuyor. Bu takımlardan sadece birinin Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunurken, bunun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8 olacak.

1965/66'DAN SONRA İLK KEZ

Gelecek sezon Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek. Spor Toto 1. Lig'den bir İstanbul takımı daha gelmesi halinde bu sayı 8'e yükselecek ve Süper Lig'deki takımların neredeyse yarısı İstanbul'dan olmuş olacak.

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Ümraniyespor, lig tarihinde Süper Lig'de boy gösterecek 74. takım olurken; 1965/66'dan bu yana ilk kez en üst ligde yedi İstanbul kulübü mücadele edecek.

AMATÖR LİG'DEN SÜPER LİG'E

2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu, 2015-2016 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 6 sezondur 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2017-2018 sezonu Play-Off Yarı Finali’nde Erzurumspor’a elenerek Süper Lig şansını kaybetmişti.

Başakşehir ve Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Recep Uçar, 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Ümraniyespor’un başına geçti. Uçar, 51 puanla sezonu 8. sırada tamamlarken, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Sezon geneli ilk 2 sıra içinde yer alan kırmızı-beyazlılar 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 66 puan topladı. Öte yandan Ümraniye, attığı 58 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

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RECEP UÇAR: BİR HAYALİMİZ VAR DİYE YOLA ÇIKTIK

Süper Lige yükselmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, Balıkesirspor maçının ardından elde ettikleri başarıyı değerlendirdi.

Recep Uçar, şunları söyledi:

"En başta dün şampiyonluğunu kutlayan Trabzonspor Kulübünü, değerli hocası, benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini, camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir şampiyonluğu kazandılar. Onun talebesinin de ertesi gün şampiyonluğunu ilan etmesi çok mutluluk verici. Ben Ümraniye'de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım, alt yaşlarda kaptanlık yapan bir insanım. 25 Ekim 2020 tarihinde bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. Kulüp tarihinde Süper Lig'e ilk kez çıkarak serüvenimizi sonlandırdığımız için çok mutluyuz. 33üncü hafta oldu bu, biz hep ilk 2'de yer aldık. TFF 1inci Lig tarihinin belki de en zor ligi olarak adlandırılan bu ligde, birçoğundan daha az bütçeyle, daha az taraftar desteğiyle, daha mütevazı bir kulüp olmamıza rağmen böyle bir mutluluğa ulaşmak, bizim için çok mutluluk verici bir şey. Lig başladıktan sonrasında çocukların bana oyunlarından verdiği güçle Samsun maçı sonrasında, Ümraniye olarak herkese oyun olarak meydan okuyacağız demiştim. Bugün o sözümü tutmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Şimdi bu güzel mutluluğa erişmemizde katkısı olan, en başta oyuncularımı, değerli ekibimi, başkanımızı, sportif direktörümüzü, belediye başkanımızı, tüm kulüp personelini, benim her daim yanımda olan ailemi, evlatlarımı, eşimi, babamı, tüm bir sezon boyunca bana destek olan arkadaşlarım ve dostlarımı, geçmişte bu kulübe çok büyük hizmetleri olan başkanlarımız, yöneticilerimiz, sportif direktörlerimizi, benim davetim üzerine sezon başından bu yana kulübe destek olan eski futbolcularımızı, hocalarımızı, en başta da taraftarlarımız tebrik ediyorum. Onların en az benim kadar emekleri var. Bu güzel şampiyonluk herkese hayırlı, uğurlu olsun. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun.

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ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, EKİM AYINDA SPOR ARENA'YA KONUK OLMUŞTU