Canlı anlatım | Eyüpspor Bodrumspor maçı

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Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor.

Maçta ilk yarı sonucu

Eyüpspor 1-0 Bodrumspor

Gol: 34' Mustafa Pektemek

İLK 11'LER

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Recep Niyaz, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Mustafa Pektemek, Babel.

Bodrumspor: Diogo, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Gökdeniz Bayrakdar, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer, Celal Dumanlı.

EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.

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İki takım 11. randevuda

Eyüpspor, Bodrumspor ile bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İstanbul’un temsilcisinin 4, Bodrum ekibinin ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son maçı 1-0’lık skorla kazanan ev sahibi Eyüpspor olurken, Sezonun ilk yarısındaki maçta ise Bodrumspor sahasında 3-0 kazanan taraf olmuştu.

Eyüpspor’un iç saha, Bodrumspor’un deplasman karnesi

Eyüpspor, normal sezonda iç sahada oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3’de beraberlik aldı. Topladığı 36 puanla bu alanda ligde 6. sırada bulunurken, Bodrumspor ise deplasmanda 18 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla bu alanda ligi 2. sırada tamamladı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Eyüpspor-Bodrumspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapıyor.