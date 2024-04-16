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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan açıklama: Murat Özkaya, Galatasaray'ı desteklemek için orada değildi...

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#Eyüpspor#Galatasaray#Süper Lig
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksızdan açıklama: Murat Özkaya, Galatasarayı desteklemek için orada değildi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 01:22

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Başkan Murat Özkaya'nın Alanyaspor - Galatasaray maçını tribünden takip etmesiyle alakalı bir açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyenler arasında Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya da vardı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Başkanı Murat Özkaya'nın maçta olmasıyla alakalı olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

FATİH KULAKSIZ'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Başkanımız, teknik heyetimiz ve şampiyon olan takımımız ile birlikte Antalya’ya 3 günlüğüne tatile geldik. Başkanımız Murat Özkaya’da aynı şehirde oynanan Alanyaspor- Galatasaray maçını izlemek için Alanya’ya gitti. Oraya Galatasaray’ı desteklemek için değil, Eyüpspor’un Başkanı olarak bir Süper lig müsabakasını yakından takip etmek için gitti.

Başkanımız aynı zamanda Galatasaray taraftarı olduğunu da kamuoyundan hiç saklamadı, buna ek olarak da Eyüpspor’umuzun Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin dışında kalması gerektiğini, Süper Lig'e çıkmamız durumunda herkese eşit mesafede duracağımızı, herkese karşı onurlu bir şekilde en iyi mücadeleyi edeceğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Fakat böylesine açık ve şeffaf duruş sergilediğimiz bir konunun bu kadar saptırılması can sıkmaya başladı.

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Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye, Galatasaray’a, Trabzonspor’a ve diğer süper lig kulüplerimize gönül vermiş taraftarlar müsterih olsun, Eyüpspor’umuz göstereceği mücadele ile futbol kamuoyunun saygı duyacağı bir kulüp olacak."

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#Eyüpspor#Galatasaray#Süper Lig

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