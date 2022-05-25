Eyüpspor 1-0 Bandırmaspor (Maçın özeti)

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye Taşkın çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bandırmaspor, 84. dakikada Mulumba'nın gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.

Rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Bandırmasporlu yöneticiler ve Eyüpspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada savunma arkasına sarkan Osmajic’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Taşkın’ın şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

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49. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayı içinden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada Ahmed Ildız’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Taşkın İlter kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada sol taraftan açılan ortayı savunma uzaklaştırırken, topu önünde bulan Timur’un ceza yayı önünden çektiği şut üstten dışarı gitti.

78. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mulumba, Oğulcan Çağlayan’a yaptığı faul sonrası topa vurduğu için hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart gösterildi. Maçın 28. dakikasında sarı kartı bulunan Mulumba, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Osmajic, Mezague’yi çalımlayarak sol ayağıyla çektiği şutta top kaleci Çağlar’da kaldı.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic