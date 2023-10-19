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Evinde kaza geçiren Carlos Tevez hastanelik oldu

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#Futbol#Carlos Tevez#Arjantin
Evinde kaza geçiren Carlos Tevez hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 01:29

Arjantin Ligi takımlarından Independiente'nin Teknik Direktörü Carlos Tevez, geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente'yi çalıştıran Carloz Tevez'in başına talihsiz bir olay meydana geldi.

Bugün sabah saatlerinde, başkent Buenos Aires'e bağlı San Isidro'daki evinin banyosunda dengesini kaybederek düşen Tevez, kafasını lavabo tezgahına çarptı.

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Hızla hastaneye kaldırılan Carloz Tevez'in beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi. Sol kaşı açılan Arjantinli çalıştırıcıya 10 dikiş atıldığı ve bir süre gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kontrollerinin ardından evine dönen ve doktorlar tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Tevez'in, takımının bu gece TSİ 03.00'te oynayacağı Barracas Central maçında yer alıp yer almayacağı belirsizliğini koruyor.

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#Futbol#Carlos Tevez#Arjantin

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