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GeriBasketbol Euroleague'de sezonun "En İyi 5"i açıklandı! Anadolu Efes'ten Vasilije Micic...
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Euroleague'de sezonun "En İyi 5"i açıklandı! Anadolu Efes'ten Vasilije Micic...

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Euroleague'de sezonun "En İyi 5"i açıklandı! Anadolu Efes'ten Vasilije Micic...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Vladimir Lucic (Bayern Münih), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Kevin Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu.

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Maç başına 11,4 sayı ile kariyerinin en iyi ortalamasını yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer aldı.

29 yaşındaki pivot, bu sezon iki kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Euroleaguede sezonun En İyi 5i açıklandı Anadolu Efesten Vasilije Micic...

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