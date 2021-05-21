Son Dakika: Anadolu Efes'in Euroleague Final-Four maçları öncesi vize skandalı

Spor Arena | Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Euroleague öncesi büyük bir skandal yaşanıyor.

Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan Bein Sports çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan diğer medya mensuplarına da vize verilmiyor.

Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Futbolda olduğu gibi Euroleague'in turnuvayı Köln'den başka bir yere alması gerektiği konusunda fikir birliği ortaya çıkarken, 'Nasıl Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındıysa, Final-Four'un da Köln'den alınması gerekli' görüşü ağırlık kazandı.

Final-Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.

Almanya hükümetinin bir an önce bu skandal kararından vazgeçmesi bekleniyor. Yaşanan kriz sonrası Türk Dışişleri'nin de devreye girmesi bekleniyor.

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