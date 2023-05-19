Euroleague’de ilk finalist Olympiakos!

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Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmaya Olympiakos, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5’iyle başladı. Monaco’nun ilk 5’i ise Mike James, Jordan Loyd, Yakouba Ouattara, John Brown ve Donatas Motiejunas’tan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Monaco, rakibine ilk 3 dakikada sadece 1 sayı şansı tanıdı. Periyodun son bölümünde Mike James ile etkili olan Fransz ekibi, ilk periyodu 20-14 önde kapattı.



İkinci periyoda daha etkili giriş yapan Olympiakos, McKissic’in hücumda bulduğu sayılarla ilk yarının bitimine 7.12 kala skoru eşitledi: 22-22. Bu dakikanın ardından kısa oyuncularının etikili olmasıyla Monaco tekrardan üstünlüğü eline aldı. Loyd ve James’in skorer oyunuyla hücumda üst üste sayılar bulan Fransız ekibi, periyodun son 7 dakikasına 19 sayı bularak farkı çift hanelere kadar çıkardı ve ilk yarıyı 41-29 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda etkili giren Olympiakos, 3 dakikadan kısa bir sürede yakaladığı 8-0’lık seri ile rakibine molayı aldırdı: 37-41. Molanın ardından da etkili savunmasını sürdüren Olympiakos, üst üste Papanikolaou ve Vezenkov’dan bulduğu 3 sayılık isabetlerle karşılaşmada uzun süre sonra öne geçti: 43-41. Rakibine 3’üncü periyotta sadece 2 sayı şansı tanıyan Yunan ekibi, farkı çift hanelere kadar çıkardı ve son periyoda 56-43 önde girdi.



Son periyotta da sayı farkını korumayı başaran Yunan ekibi, parkeden 76-62 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.



Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Finali’nin diğer yarı final karşılaşmasında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00’de başlayacak olan karşılaşmayı kazanan takım, finalde Olympiakos’un rakibi olacak.

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