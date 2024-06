Euro 2024'te gözler, A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarının üzerinde olacak

Haberin Devamı

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası, futbolcular için en önemli ‘vitrin’dir. Bu turnuvalarda iyi performans gösteren, yıldızlaşan oyuncuların fiyatları ve taliplileri bir anda yükselir. Almanya’nın ev sahipliğinde dün başlayan 2024 Avrupa Şampiyonası da, A Milli Takımımız’da forma giymeleri beklenen 8 futbolcunun kariyerinde kilit rol oynayacak. Farklı mevkilerde oynayan bu oyuncular iyi performans gösterdikleri takdirde Avrupa’nın önemli kulüplerinde boy gösterme şansı bulacak...

1- SEMiH KILIÇSOY (BEŞiKTAŞ)

Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’a Süper Lig’deki hayal kırıklığını unutturan bir diğer olay Semih Kılıçsoy’un parlaması oldu. Vincent Aboubakar’ın formsuzluğu ve kadro dışı kalması sayesinde forma giymeye başlayan 18 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen fırsatları en iyi şekilde kullandı. 35 resmi maça çıkıp 12 gol, 3 asist üreten genç santrforu EURO 2024’te Paris Saint-Germain başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübü takip edecek.

2- FERDi KADIOĞLU (FENERBAHÇE)

Son iki sezonda Süper Lig’de en fazla maç oynayan futbolcuların başında gelen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024’te Arsenal, Borussia Dortmund, Liverpool, Juventus ve İnter gibi çok sayıda kulübün dikkatle izleyeceği isimlerden biri olacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “35-40 milyon Euro gibi bir teklif gelirse satmayı düşünürüz” dediği Ferdi, EURO 2024’te beklenen performansını sergilediği takdirde çok sayıda kulübün bu parayı gözden çıkaracağı muhakkak.

3- BARIŞ ALPER YILMAZ (G.SARAY)

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Barış Alper Yılmaz, sezonun son haftalarında sergilediği oyunu EURO 2024’te de tekrarlarsa, Avrupa’ya transfer olacak. Daha önceki açıklamalarında Avrupa’da oynama hayalini sık sık dile getiren 23 yaşındaki futbolcunun en önemli avantajı, sahanın her bölgesinde oynayabilecek özelliklere sahip olması. Teknik direktörü Okan Buruk, Barış Alper’i sağ bek, sol bek, kanat oyuncusu ve santrfor mevkilerinde kullandı.

4- iRFAN CAN KAHVECi (F.BAHÇE)

EURO 2024 sonrası yüksek bütçeli transfer yapması beklenen İrfan Can Kahveci, uzun süredir Sevilla tarafından takip edilen bir isim. Sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünde sahalardan uzak kalmasına karşın tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can, 18 gol, 12 asist üreterek kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonun genelinde sağ kanat oyuncusu olarak görev yaptı.

5- KEREM AKTÜRKOĞLU (G.SARAY)

Galatasaray taraftarlarından gördüğü eleştiriler nedeniyle kırgın olduğunu, “Yaptığım şeyler çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor” sözleriyle dile getiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024’ün ardından transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga’dan çok sayıda talibi olan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım’ın Polonya ile oynadığı son hazırlık maçında, hem Milli Takımımız hem de kendi adına umut veren bir oyun sergiledi.

6- iSMAiL YÜKSEK (F.BAHÇE)

Sakatlanana dek Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın da değişmez isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, eski formunu yakaladığı takdirde EURO 2024 sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Sarı lacivertli yönetim her ne kadar onu satmayı düşünmese de, yaşının genç olması, ikili mücadelelerdeki başarısı, çalışkanlığı, top kullanma becerisi ve oyun zekasıyla Avrupalılar’ın uzun süredir takip listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer çok yakın demek kesinlikle yanlış olmaz

7- ABDÜLKERiM BARDAKCI (G.SARAY)

Galatasaray’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Abdülkerim Bardakcı, çeşitli nedenlerden ötürü bu performansını A Milli Takım’a yansıtamadı. EURO 2024 bu açıdan 29 yaşındaki defans oyuncusu için büyük bir fırsat olacak. Eğer Abdülkerim, G.Saray’daki performansını ay yıldızlı takımda da gösterebilirse, kulübüne büyük paralar kazandırarak Avrupa’ya transfer yapabilir. Oyuncuya talip olan kulüplerin başında da Ruslar geliyor.

8- YUSUF YAZICI (SERBEST

2019’da 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille Kulübü’ne transfer olan Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesi sona erdi. Bu sezon gayet başarılı bir performans gösteren (42 maçta 12 gol, 4 asist) Yusuf, bonservisinin elinde olması nedeniyle Avrupa’da çok sayıda ekibin transfer listesinde yer alıyor. Sezon içerisinde Ajax, Milan ve Sevilla’nın takip ettiği futbolcular arasına giren 27 yaşındaki Yusuf, yeteneklerini gösterebilmek için teknik direktör Vincenzo Montella’dan fırsat bekliyor.

