Euro 2024'te gençler coştu, Almanya ilki başardı! İlkay Gündoğan korkuttu...

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2024 Avrupa Şampiyonası açılış maçında İskoçya ile karşılaşan ev sahibi Almanya, genç yıldızlarının tarih yazdığı karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrılırken ilkler yaşandı.

Bundesliga'da harikalar yaratarak namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen'de Teknik Direktör Xabi Alonso'nun yıldızlarından Florian Wirtz, güzel bir golle ağları havalandırdı ve Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından bu kez 21 yaşındaki Jamal Musiala ile bir gol daha bulan Almanya skoru 2-0 yaparken bir ilk yaşandı.

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ALMANYA BİR İLKE İMZA ATTI

Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta 21 yaş ve altı iki oyuncusu gol atan ilk takım oldu (Florian Wirtz & Jamal Musiala).

EN ERKEN AÇILIŞ GOLÜ

Öte yandan Florian Wirtz, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvanın açılış golünü atan en genç oyuncu oldu (21 yaş 42 gün).

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İLKAY GÜNDOĞAN KORKUTTU

İlk yarının son bölümünde ceza sahası içerisinde Ryan Porteous’un İlkay Gündoğan’a yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Clement Turpin, pozisyonu VAR’dan izleyerek penaltı kararı verdi.

Ryan Porteous’un sert müdahalesinin ardından acılar içinde yerde kalan İlkay Gündoğan, futbolseverleri korkuttu. Sert müdahalenin ardından bir süre tedavi gören İlkay, daha sonra oyuna devam etti.

İskoçya’da Ryan Porteous kırmızı kartla oyun dışı kalırken 45+1’inci dakikada topun başına geçen Kai Havertz, farkı 3’e çıkaran golü kaydetti.

GÖRSEL ŞÖLEN

EURO 2024’te Almanya - İskoçya maçı öncesi turnuvanın açılış seremonisi yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan seremonide şarkılar söylenerek dans gösterileri düzenlendi.

Allianz Arena’da yer alan taraftarlar da bu heyecana ortak oldu. Seremoninin ardından EURO 2024’ün kupası gösterim için sahaya getirildi. Kupayı taşıyan Franz Beckenbauer’in eşi Heidi Beckenbauer, tribünlere turnuvanın kupasını gösterdi. Ardından EURO 2024’ün şampiyonluk kupasını ellerine alan Bernard Dietz ile Jurgen Klinsman, kupayı kaldırdı.

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Aynı zamanda Almanya’nın efsane isimlerinden Franz Beckenbauer da unutmadı. Statta bulunan barkovizyonda Franz Beckenbauer’a özel bir video gösterimi yapıldı. Taraftarlar da bu gösterime alkış ile karşılık verdi

MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç Teknik Adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Turnuvanın ev sahibi ülke Almanya, güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.

Karşılaşmaların yapılacağı statların etrafında geniş güvenlik alanları oluşturan Alman yetkililer, basın mensupları dahil herkesi detaylı aramadan geçirerek içeri aldı.