EURO 2024 öncesi VAR krizi! UEFA'yı mahkemeye verdiler

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak EURO 2024'e kısa bir süre kala İngiliz basınında UEFA'yı şoke eden bir haber yayınlandı.

The Sun'ın haberine göre VAR tarafından kullanılan ve kale önündeki hücum oyuncularını tespit eden teknolojiyi geliştiren Ballinno isimli firma, teknolojisini izinsiz kullandığı iddiasıyla UEFA ve top takip uzmanı Kinexon'a karşı patent ihlal davası açtı.

Şirket, 13 yıl önce 'ofsayt durumunu tespit etmeye yönelik yöntem ve sistem' için patent aldığını ve UEFA'nın bu sistemi izinsiz kullandığını iddi ediyor.

Taraflar, Hamburg'da mahkemede karşı karşıya gelecek. Patent uzmanı Florian Müller, Hollanda basınına konuyla ilgili yaptığı yorumda davanın zamanlamasının manidar olduğu ve UEFA'yı baskı altına almak için tasarlandığını, sonucunun turnuvayı tehlikeye atmayacağını söyledi.

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UEFA: ENDİŞE DUYMUYORUZ

İsmini vermeyen bir UEFA sözcüsünden The Sun'a yapılan açıklamada; 'Devam eden davalarla ilgili yorum yapamayız ama UEFA, Ballinno'nun başvurusundan endişe duymamaktadır.' dedi.