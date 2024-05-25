A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda olmayan isimler çok konuşuldu! Montella, tercih sebeplerini anlattı

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Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takımımızda 35 kişilik geniş kadro açıklandı.
35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞECEK
A Milli Takımımızın 35 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille).
ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN FİNAL SONRASI KAMPA KATILACAK
A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dâhil olacak.
Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.
Kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara millî takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkânı tanıma prensibi gereğince, A Milli Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kalecilerimizden Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Millî Takım antrenmanlarında yer alacak.
KADRODA OLMAYAN İSİMLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Teknik direktör Montella'nın 35 kişilik geniş kadroya dahil etmediği bazı isimler sosyal medyada gündem oldu. Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Salih Uçan, Eren Dinkçi, Emin Bayram, Aytaç Kara gibi isimlerin en azından 35 kişilik geniş kadroya alınıp daha denenmeleri yönünde yorumlar yapıldı.
MONTELLA'DAN KADRO AÇIKLAMASI
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kadro açıklandıktan sonra TFF'nin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.
Aday kadroya davet ettiği isimlerde belirlediği kriterlere değinen Vincenzo Montella, "Bizim kadro seçim kriterlerimiz futbolcularımızın kalitelerine göre kurulmuştur. Seçimimizi özellikle bir grup oluşturabilmek adına yaptık. Elbette futbolculuk değerleri kadar saha dışı değerlerimiz de önemliydi. Ben ve ekibim stadyumlarda yüzlerce maç seyrettik. Elbette futbolculuk değerleri kadar saha dışı değerlerimiz de önemliydi. En önemli kriter futbolcularımızın sezon boyunca gösterdikleri performanstı. Özellikle de sezonun son bölümündekiler. Politik davranmak adına hiçbir bir seçim yapmadık. Seçimlerimiz sahada gördüklerimize bağlı olarak yapılmıştır. Özellikle oyuncuların güncel performanslarını baz aldık. Çünkü yüksek seviyede oynayacağız. Fiziksel kondisyonun seçim kriterimizde önde olduğunu belirtmek ve teknik kaliteler haricinde oyuncuların fiziksel performanslarının da bizim için önemli olduğunu söylemek isterim. Farklı parametrelerin birleştiği bir seçim yaptık. Eminim ki ülkece büyük bir birliktelik sağlayarak, forma rengine bakmaksızın hepimizin bayrağımızın altında birleşeceğinden şüphem yok. Çünkü benim için Türk bayrağının altında birleşmek çok önemli" dedi.
"YAKINDAN GÖRÜP DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"
Genç ve deneyimli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Vincenzo Montella, "İlk defa A Milli Takım'da boy gösterecek oyuncularımız da var. Geniş kadroya çağırdığımız 35 futbolcumuzun yaş ortalaması şu an itibarıyla 25,1. Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak en genç takım belki de biz olacağız. Kadromuz geniş. Bunun belli sebepleri var. İlk etapta 13 futbolcuya sahip olacağız. 29 Mayıs itibarıyla daha fazla futbolcuya sahip olacağız ve ilk kararlarımı o tarihten itibaren vermeye başlayacağım. İki futbolcumuz da muhtemelen 4 Haziran'da aramıza katılacak. Bazı futbolcuları yakından görüp değerlendirmek istiyorum. Kadroyu geniş tutmamızın sebeplerinden biri de, oyuncuları hem zihinsel hem fiziksel hem de teknik açıdan görmek istememiz" ifadelerini kullandı.
Son olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Vincenzo Montella, "Bizler Avrupa Şampiyonası'ndaki sorumluluğumuzu hissederken, herkesin turnuva sürecini sevinç, tutku ve bağlılıkla yaşamasını istiyoruz. Bu bağlılığı, ülke ve bayrağımızı düşünerek yaşamamız lazım. Almanya'da sanki evimizdeymiş gibi oynayacağız ama futbolcularımız için bunun bir baskı oluşturmasını istemiyorum. Eminim ki bu duygusallığı yönetmekte sıkıntı yaşamayacağız ve nerede olursak olalım, büyük bir ülke olduğumuzu bayrağımız için mücadele ederken göstereceğiz" şeklinde konuştu.
F GRUBU'NDA RAKİPLERİMİZ
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek. Vincenzo Montella'nın öğrencileri Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile grup aşamasında karşı karşıya gelecek.
Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 fikstürü şu şekilde:
18 Haziran: Türkiye - Gürcistan
22 Haziran: Türkiye - Portekiz
26 Haziran: Çekya - Türkiye