A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda olmayan isimler çok konuşuldu! Montella, tercih sebeplerini anlattı

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takımımızda 35 kişilik geniş kadro açıklandı.



35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞECEK



A Milli Takımımızın 35 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille).

35 kişilik aday kadro, kamp dönemi sonrası 7 Haziran'da 26 kişiye düşürülecek ve UEFA'ya turnuva kadrosunun son hali bildirilecek.A Milli Takım, EURO 2024 öncesi iki hazırlık maçı yapacak. 4 Haziran'da İtalya ile, 10 Haziran'da ise Polonya ile özel maçta karşı karşıya geleceğiz.



ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN FİNAL SONRASI KAMPA KATILACAK



A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dâhil olacak.



Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.



Kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara millî takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkânı tanıma prensibi gereğince, A Milli Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kalecilerimizden Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Millî Takım antrenmanlarında yer alacak.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Teknik direktör Montella'nın 35 kişilik geniş kadroya dahil etmediği bazı isimler sosyal medyada gündem oldu. Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Salih Uçan, Eren Dinkçi, Emin Bayram, Aytaç Kara gibi isimlerin en azından 35 kişilik geniş kadroya alınıp daha denenmeleri yönünde yorumlar yapıldı.

MONTELLA'DAN KADRO AÇIKLAMASI



A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kadro açıklandıktan sonra TFF'nin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.



Aday kadroya davet ettiği isimlerde belirlediği kriterlere değinen Vincenzo Montella, "Bizim kadro seçim kriterlerimiz futbolcularımızın kalitelerine göre kurulmuştur. Seçimimizi özellikle bir grup oluşturabilmek adına yaptık. Elbette futbolculuk değerleri kadar saha dışı değerlerimiz de önemliydi. Ben ve ekibim stadyumlarda yüzlerce maç seyrettik. Elbette futbolculuk değerleri kadar saha dışı değerlerimiz de önemliydi. En önemli kriter futbolcularımızın sezon boyunca gösterdikleri performanstı. Özellikle de sezonun son bölümündekiler. Politik davranmak adına hiçbir bir seçim yapmadık. Seçimlerimiz sahada gördüklerimize bağlı olarak yapılmıştır. Özellikle oyuncuların güncel performanslarını baz aldık. Çünkü yüksek seviyede oynayacağız. Fiziksel kondisyonun seçim kriterimizde önde olduğunu belirtmek ve teknik kaliteler haricinde oyuncuların fiziksel performanslarının da bizim için önemli olduğunu söylemek isterim. Farklı parametrelerin birleştiği bir seçim yaptık. Eminim ki ülkece büyük bir birliktelik sağlayarak, forma rengine bakmaksızın hepimizin bayrağımızın altında birleşeceğinden şüphem yok. Çünkü benim için Türk bayrağının altında birleşmek çok önemli" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın başında geçirdiği sürece değinen Vincenzo Montella, "Şu ana kadar benim için çok güzel bir deneyim oldu. Sadece biri hariç. Şanslıyız ki o da çok önemli bir dönemde değildi. İlk defa Hırvatistan'da galip geldik. Onlar da ilk defa kendi evlerindeki bir eleme maçını kaybettiler. 72 yıl sonra Almanya'da galip geldik. Eleme grubundan ilk kez lider çıkmayı başardık. FIFA sıralamasında birkaç basamak yükseldik. Tarihimizde ilk kez grubu lider tamamlayarak, tabii ki de şu andaki hedefimiz üçüncü kez art arda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardık. Ama son iki turnuvada gruptan çıkma başarısı gösteremedik. İlk hedefimiz inanmak, güvenmek ve birliktelik sağlayarak son yıllarda başaramadığımızı elde etmek" diye konuştu.İtalya ve Polonya'yı EURO 2024'te oynayacağı rakiplerle doğru orantıda oldukları için tercih ettiklerini dile getiren Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı:Test etmek ve takımımızı hazırlamak için bu tarz maçları seçtik. Son iki maçımızı 4 devre olarak düşünürsek, 3 tanesinde iyi oynadık. Son devrede ise çok kötü oynadık. Ancak gereken dersleri aldık. Bu seviyelerde kendini küçümseyemezsin, özellikle de rakibini küçümsememelisin. Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya ve Polonya'ya karşı oynayacağımız maçların da çok önemli sınavlar olduğunu düşünüyorum. A Milli Takım ve 21 Yaş Altı takım birlikteliğini seviyorum. Gençleri değerlendirmeyi seviyorum ki bunu daha önce de gösterdim. Seçimlerimi kimliğe bakmaksızın yapıyorum ve oyuncuların bu seviyeler için hazır olup olmadıklarını değerlendiriyorum. A ve 21 Yaş Altı takımlarımız arasındaki geçiş uygulamalarımızı özgürce yapmayı gelecekte de devam ettireceğim. O yüzden 21 Yaş Altı hocamız Levent Sürme ile yapmış olduğumuz bu birlikte kamp ve maç planlamasından çok memnunum. Bunları yapmayı sürdüreceğiz.Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 hedefini anlatan Vincenzo Montella, "Benim için en önemli maç ilk maçımız ve en zor maçımız da o olacaktır. Gürcistan şimdiye dek kompakt bir oyun sergiledi. Benim tarafımdan çok büyük saygıyı hak eden bir takım. Belki FIFA sıralamasında bizden altta olan bir takım ama bu istatistik bize maç kazandıracak bir detay değil. Portekiz'e karşı oynadığımızda aynı durum bizim için de geçerli. Bence Portekiz'in olağanüstü bir kadrosu var. Sıralamada bizden çok üstteler ama futbolda 'Kesin kanaat' diye bir şey yoktur. Çekya'da elemelerden sonra teknik direktör değişikliği oldu. Taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarından şu an için emin değiliz. FIFA sıralamasında da hemen hemen bize yakın bir takım. Bizim ilk etapta üç tane final maçımız olacak. Tıpkı yolculuğumuzun başlarında olduğu gibi, Hırvatistan, Almanya ve diğer maçlarda gösterdiğimiz doğru takım ruhuyla bu maçlara çıkmamız gerekiyor. Sahanın içerisinde göstereceğimiz duruş ve karakterimizle, öncelikle ülkemizi gururlandırmamız gerekiyor. Sonrasında teknik ve taktik anlamda o seviyelere yakışacak şekilde mücadele etmemiz lazım. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında ise başka tür bir mücadele olacak. O yüzden, adım adım ilerlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu tercihlerinde aynı düşünce yapısına sahip bir grup oluşturmak istediğini vurgulayan Vincenzo Montella, "Temel hedefimiz aynı düşünce yapısında sahip bir grup oluşturmak. Hem ülkemizde hem de takımımızda bir birliktelik yaratmak." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "Bu, bütün hedeflerin başında gelir. Gruptan çıkmak öncelikli ama çünkü son iki turnuvada bunu başaramadık. Sonra hayallerimiz ve hedeflerimiz değişkenlik gösterebilir. Bunu da deneyimlerime göre söyleyebilirim. Çünkü sonrasında senaryolar değişebiliyor ve her şey mümkün hale geliyor. Bize başarı getirecek olan faktörler birliktelik, inanç, birbirine güvenmek ve önemli anlarda sakin kalabilmek. Dengeli olmamız gerekiyor. Ben futbolcu grubumuza inanıyorum ve güveniyorum. Takımımız, hem taktik hem de teknik anlamda bir bütün olduğunu sahada gösterdi. EURO 2024 Elemeleri'nden itibaren toplamda 20 gol attık. Bunun 17'si farklı futbolculardan geldi. Bu goller, kolektif oyunumuzun bireysel oyunumuzdan üstün olduğunun göstergesidir. Şuna inanıyorum ki uzun süreçlerde kolektif oyunlar, bireysel oyunlardan her zaman üstündür" açıklamasını yaptı.

"YAKINDAN GÖRÜP DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Genç ve deneyimli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Vincenzo Montella, "İlk defa A Milli Takım'da boy gösterecek oyuncularımız da var. Geniş kadroya çağırdığımız 35 futbolcumuzun yaş ortalaması şu an itibarıyla 25,1. Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak en genç takım belki de biz olacağız. Kadromuz geniş. Bunun belli sebepleri var. İlk etapta 13 futbolcuya sahip olacağız. 29 Mayıs itibarıyla daha fazla futbolcuya sahip olacağız ve ilk kararlarımı o tarihten itibaren vermeye başlayacağım. İki futbolcumuz da muhtemelen 4 Haziran'da aramıza katılacak. Bazı futbolcuları yakından görüp değerlendirmek istiyorum. Kadroyu geniş tutmamızın sebeplerinden biri de, oyuncuları hem zihinsel hem fiziksel hem de teknik açıdan görmek istememiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Vincenzo Montella, "Bizler Avrupa Şampiyonası'ndaki sorumluluğumuzu hissederken, herkesin turnuva sürecini sevinç, tutku ve bağlılıkla yaşamasını istiyoruz. Bu bağlılığı, ülke ve bayrağımızı düşünerek yaşamamız lazım. Almanya'da sanki evimizdeymiş gibi oynayacağız ama futbolcularımız için bunun bir baskı oluşturmasını istemiyorum. Eminim ki bu duygusallığı yönetmekte sıkıntı yaşamayacağız ve nerede olursak olalım, büyük bir ülke olduğumuzu bayrağımız için mücadele ederken göstereceğiz" şeklinde konuştu.



F GRUBU'NDA RAKİPLERİMİZ



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek. Vincenzo Montella'nın öğrencileri Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile grup aşamasında karşı karşıya gelecek.



Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 fikstürü şu şekilde:



18 Haziran: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran: Türkiye - Portekiz

26 Haziran: Çekya - Türkiye

