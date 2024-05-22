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A Millilerin rakibi Gürcistan'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı

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#EURO 2024#Gürcistan Milli Takımı#Bizim Çocuklar
A Millilerin rakibi Gürcistanın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 13:36

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Gürcistan'ın aday kadrosu duyuruldu.

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Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

Gürcistan, A Milli Futbol Takımı ile F Grubu'nda ilk maçta 18 Haziran'da karşılaşacak.

Şampiyona öncesinde 9 Haziran'da Karadağ ile özel maç yapacak olan Gürcistan'ın nihai kadrosu en geç 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirilecek.

Teknik Direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood Club), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

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#EURO 2024#Gürcistan Milli Takımı#Bizim Çocuklar

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