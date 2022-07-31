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EURO 2022’de şampiyon İngiltere

#EURO 2022#İngiltere#Almanya
EURO 2022’de şampiyon İngiltere

İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali'nde 🇩🇪 Almanya'yı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Daha önce 1984 ve 2009'da oynadığı iki finali de kaybeden İngiltere, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali’nde İngiltere ile Almanya, Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada İngiltere, 62’nci dakikada Ella Toone’un golüyle 1-0 öne geçti. Almanya, bu gole 79’uncu dakikada Lina Magull ile karşılık verdi: 1-1. Mücadelenin normal süresinde başka gol olmayınca 15’er dakikalık iki uzatma devresine geçildi. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı. İngiltere, 110’uncu dakikada Chloe Kelly’nin golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

İNGİLTERE TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali’nde İngiltere, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek bu organizasyonda tarihinde ilk kez şampiyon olma başarısı gösterdi. 8 kez ile bu kupayı en çok kazanan Almanya ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda final kaybetti. Almanlar, daha önce oynadığı 8 Avrupa Şampiyonası finalini de kazanmıştı.

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SARINA WIEGMAN HOLLANDA’NIN ARDINDAN İNGİLTERE’Yİ DE ŞAMPİYON YAPTI

İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, kariyerinde 2’nci kez Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, 2017 yılında ülkesi Hollanda ile bu kupayı kazandıktan sonra 2022 yılında da İngiltere ile bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Wiegman, teknik direktör olarak Avrupa Şampiyonlarında çıktığı 12 maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

EURO 2022’de şampiyon İngiltere

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#EURO 2022#İngiltere#Almanya

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