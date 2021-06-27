EURO 2020'de Portekiz-Fransa maçı sonrası ortaya çıktı! Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi paylaşınca...

EURO 2020'de grup aşamasında oynanan Portekiz-Fransa maçında 2 gol atan Cristiano Ronaldo'nun, tekmeliklerine sevgilisiyle olan Georgina Rodriguez ile fotoğrafını çizdirdiği ortaya çıktı.

Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i attığı gollerle ayakta tutmaya çalışan Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'i de unutmaması dikkat çekti.

GİZLİ TOTEMİ

Ronaldo, son dünya şampiyonu Fransa karşısında 2 gol atarak takımını son 16 turuna taşımayı başardı. Portekizli yıldızın gizli totemi günler sonra ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez ise birkaç gün sonra Instagram hikayesinde o anları paylaştı ve Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Mücadelenin ardından Real Madrid'den eski takım arkadaşı Benzema ile sohbet eden Ronaldo'nun, özel yaptırdığı tekmelikler göze çarptı.

3 MAÇTA 5 GOL

EURO 2020 F Grubu'nda 3 maçta 4 puan toplayarak üst tura yükselen Portekiz'de Ronaldo, 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı.

REKORU EGALE ETTİ

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Fransa maçında Portekiz formasıyla 109. golünü atmış ve Ali Daei'nin rekorunu egale etmişti.

MIROSLAV KLOSE'Yİ GEÇTİ

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek bu turnuvalarda en çok gol atan oyuncu da olmuştu.

5 TURNUVADA DA SAHAYA ÇIKTI

Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.