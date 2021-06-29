EURO 2020'de erken final! "İngiltere-Almanya" maçına iddaa oynayanların %17'si...

Bu bir ilandır

İNGİLTERE

- Adeta 1. viteste 3 grup maç oynayan İngiltere, hiç gol yemedi ve 7 puanla lider olarak adını "Son 16" takım arasına yazdırdı.

- Çekya karşısında koronavirüs karantinasında oldukları için forma giyemeyen Mason Mount ve Ben Chilwell kadroya dönüyor, hatta İngiliz basını Mount'ın ilk 11'de olacağını yazdı.

- Jack Grealish'e yine kulübe yolu gözüktü...

- TD Gareth Southgate, hücumdaki 3 isimden 2'sini belirlemiş durumda. Harry Kane merkezde, Raheem Sterling sol kanatta olacak. Son parça için maç saatini bekleyeceğiz. O son formaya aday isimler Phil Foden ve Bukayo Saka.

ALMANYA

- Turnuvanın "ölüm" grubundan, son maçta Macaristan'a karşı, Leon Goretzka'nın 84. dakikada attığı gol sayesinde çıkan Almanya'da ise eksik yok ancak 5 isim sarı kart sınırında.

- Matthias Ginter, İlkay Gündoğan, Joshua Kimmich, Kai Havertz ve Leroy Sane bu maçta kart görmeleri durumunda çeyrek finalde takımlarını yalnız bırakacak.

- Macaristan maçında puanı, turu getiren Goretzka'nın ilk 11'de yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken; Almanya basını Panzerler'in penaltı atışlarına çalıştıklarını manşetlerine taşıdı.

- "Erken final" diyebileceğimiz bu eşleşmede TD Joachim Löw nasıl bir kurgu ile sahaya çıkacak, onu da ancak maç saati öğrenebileceğiz.

- Löw grup maçlarında 3'lü savunmayla başladı ancak İngiltere'ye özel 4'lü savunma ile maça çıkabilir. Kanatlardaki Joashua Kimmich ile Robin Gosens hücumdan ziyade savunma ağırlıklı oynayabilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 9 maçının 8'inde kalesinde gol görmedi! (9 maç - 17 gol)

- Almanya'nın son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takımın son 8 yılda oynadığı 4 maçın 3'ü "2.5 ALT" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "Son 16" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya kazanır" oldu!

%17'lik kesim Joachim Löw ve öğrencilerinin İngiltrere'yi yenip adını çeyrek finale yazdıracağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Almanya'nın orta alandaki dinamolarından Leon Goretzka'dan fantastik bir gol! İzleyelim...