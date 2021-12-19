Estoril'den Beşiktaş'ın istediği Bruno Pinheiro için resmi açıklama! "2023'e kadar..."

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Beşiktaş'ın en kuvvetli teknik direktör adayı olan ancak kulübüyle yaşanan anlaşmazlık sonucu transferi gerçekleşmeyen Bruno Pinheiro için Estoril'den açıklama geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pinheiro'nun 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu ve iyi bir sezon geçirmeye odaklandığı belirtildi.

Estoril'in açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta boyunca bir kulübün, Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ile ilgilendiği yönünde birçok haber çıktı. Estoril'deki profesyonellerin yaptığı iyi işlerin diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz. Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril ile sözleşmesi olan harika bir teknik direktördür. Taraftarlarımız için harika bir sezon geçirmeye %100 motive olmuş durumdayız." ifadelerine yer verildi.