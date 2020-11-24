MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriEsports Awards 2020 kazananları açıklandı
GerieSpor Esports Awards 2020 kazananları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 24.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Esports Awards 2020 kazananları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esports Awards 2020 kazananları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Her yıl espor sektörünün en başarılı ve öne çıkan isimlerini seçen Esport Awards’ın bu seneki kazananları da belli oldu.

Bu yıl, espor endüstrisinin en büyük seremonilerinden biri olarak kabul edilen Esports Awards töreninin beşinci yılı. Bu yılki törenin öne çıkan isimleri Yılın Espor Yayımcısı ödülünü alan Riot Games ve Yılın Espor Oyunu ödülünü kazanan League of Legends oldu. Team Secret’ın üyeleri ise takımına üç farklı ödül kazandırdı.

Tüm dalların adayları ve kazananlar aşağıdaki gibi:

Yılın Espor Koçu

  • Zews (EG)
  • Rambo (Dallas)
  • Tow B (Big Clan)
  • Grabbz (G2)
  • Crusty (San Fran)
  • Zefa (Damwon)
  • Heen (Team Secret) - KAZANAN
  • Chrome (Spacestation Gaming)
  • Lycan (Spacestation Gaming)
  • Luo "Bsyy" Sheng

Yılın Konsol Espor Oyuncusu (Scuf Gaming sponsorluğunda)

  • Clayster
  • Shotzzy - KAZANAN
  • Tekkz
  • Crimsix
  • Sypical
  • Jknaps
  • Fairy Peak!
  • Msdossary

Yılın Acemi Konsol Espor Oyuncusu (Scuf Gaming sponsorluğunda)

  • Shotzzy - KAZANAN
  • Firstkiller
  • Zezinho
  • Illey
  • Joreuz
  • Owakening

Yılın Mobil Espor Oyuncusu

  • Fly
  • Luxxy
  • Nobru
  • Surgical Goblin
  • Mortal
  • Zuxxy - KAZANAN
  • Iferg

Yılın Espor Organizasyonu

  • G2 Esports - KAZANAN
  • NRG
  • Team Liquid
  • Envy
  • Spacestation
  • Cloud 9
  • 100 Thieves
  • TSM

Yılın PC Espor Oyuncusu

  • ZywOo
  • Knight
  • Caps
  • Matumbaman
  • David Tonizza
  • Benjyfishy
  • Rampy
  • Bugha
  • Striker
  • Sinatraa
  • Nisha - KAZANAN
  • Canadian

Yılın Acemi PC Espor Oyuncusu (Matrix Keyboards sponsorluğunda)

  • Sinatraa
  • Wardell
  • Tactical
  • Keria - KAZANAN
  • Spica
  • Fultz

Yılın Espor Takımı

  • Dallas Empire (CDL)
  • Top Esports (LPL)
  • Vitality (CS:GO)
  • G2 Esports (LEC)
  • Spacestation Gaming (Rocket League)
  • Spacestation Gaming (R6)
  • Team Secret (Dota2) - KAZANAN
  • Damwon (LCK)
  • Sf Shock (Overwatch)
  • Shanghai Dragons (Overwatch)

Yılın Espor Analisti

  • Spunj - KAZANAN
  • Ls
  • Froskurinn
  • Fogged
  • Nameless
  • Wolf
  • Jacob “Pimp” Winneche
  • Reinforce
  • Velly

Yılın Espor Spikeri (Colour)

  • Merk
  • Froskurinn
  • Vedius
  • Ls
  • Moses
  • Launders
  • Chance
  • Kixstar - KAZANAN
  • Fogged
  • Henryg

Yılın Espor Spikeri (Play By Play)

  • Uber
  • Maven
  • Captain Flowers - KAZANAN
  • Quickshot
  • Drakos
  • Ibai
  • Anders
  • Semmler
  • Odpixel

Yılın Espor Hostu

  • Ana Xisde
  • Chris Puckett
  • Sjokz - KAZANAN
  • Machine
  • Frankie Ward
  • Sheever
  • Lottie Van-Praag
  • Soe Gschwind
  • Dash
  • Goldenboy

Espor Kolej Ödülü

  • The University of California at Irvine
  • Maryville University of Saint Louis
  • Full Sail University
  • Kevin Hoang
  • NACE
  • NUEL
  • College Carball
  • Tyrelle Appleton - KAZANAN
  • TESPA

Yılın Espor İçerik Üreticisi

  • Ashley Kang
  • Esports Talk
  • Musty
  • Hecz
  • Nadeshot
  • UpUpDownDown - KAZANAN

Yılın Mobil Espor Oyunu

  • PUBG MOBILE
  • Clash Royale
  • Brawl Stars
  • Free Fire - KAZANAN
  • Arena of Valor
  • Call of Duty Mobile
  • Clash of Clans
  • Mobile Legends

Yılın Espor Kişiliği

  • Ocelote - KAZANAN
  • Goldenboy
  • Nadeshot
  • Sjokz
  • Dr Lupo
  • Faker
  • Hecz
  • Froskurinn
  • Fallen

Yılın Yayıncısı

  • Dr Lupo
  • Pokimane
  • TimTheTatman
  • Summit1G
  • Gaules
  • XQC
  • Ibai - KAZANAN
  • CourageJD
  • MortaL
  • Swagg
  • Asmongold

Yılın Espor Reklam Ortağı

  • Intel
  • Red Bull
  • BMW
  • Logitech - KAZANAN
  • Mastercard
  • State Farm
  • Mountain Dew Game Fuel
  • Nike
  • Louis Vuitton

Yılın Espor Haber Sitesi (Sizzle Creative sponsorluğunda)

  • ESPN
  • Esports Observer - KAZANAN
  • Esports Insider
  • Dexerto
  • Liquipedia
  • HLTV
  • The Score Esports
  • Inven Global

Yılın Espor Oyunu (Koyo sponsorluğunda)

  • League of Legends - KAZANAN
  • CS:GO
  • COD Modern Warfare
  • Dota 2
  • Rainbow Six Siege
  • Rocket League
  • Valorant
  • F1 2019
  • Fortnite

Yılın Espor Donanım Sağlayıcısı

  • Razer
  • AMD
  • Logitech
  • Intel
  • NVIDIA
  • HyperX
  • Corsair
  • ASUS ROG
  • Alienware
  • Scuf Gaming
  • Elgato - KAZANAN
  • Respawn

Yılın Espor Gazetecisi

  • Adam Fitch
  • Tyler ‘FionnOnfire’ Erzberger
  • Jacob Wolf
  • Jared ‘Dekay’ Lewis
  • Richard Lewis
  • Duncan 'Thorin' Shields
  • Ashley Kang
  • Emily Rand - KAZANAN

Yılın Espor Yayımcısı

  • Riot Games - KAZANAN
  • Activision Blizzard
  • Valve
  • Ubisoft
  • Epic Games
  • PUBG Corp
  • Psyonix
  • 2K
  • EA
  • Supercell
  • Tencent

Yılın Espor’u destekleyen Ajansı (Grind Gaming sponsorluğunda)

  • ESG Law
  • Hitmarker Jobs
  • The Story Mob
  • Esports Engine
  • Character Select Agency - KAZANAN
  • Prodigy Agency
  • Paper Crowns

Yılın Espor İçerik Serisi

  • 100 Thieves – the Heist
  • TSM Legends
  • Complexity Through the Smoke
  • Eavesdrop Podcast - KAZANAN
  • The Story of (Score Esports)
  • G2 Voice Comms
  • Team Liquid the Squad
  • Chicago Huntsmen – The Hunt

Yılın Espor Cosplayi

  • Peyton Cosplay
  • FusRoFran
  • Willow Creative
  • Sneaky
  • Glory Lamothe - KAZANAN
  • Har_Fie
  • LittleJem
  • Lara Lunardi
  • Xenon Cosplay

Yılın Yaratıcı Espor İçeriği

  • Chasing the Dream – G2
  • FionnOnFire – Faker Piece
  • 100 Thieves Uno
  • LOL Cinematic Season Opening - KAZANAN
  • Flyquest: Treequest / Seaquest
  • Dota 2 TI9 Truesight
  • Team Liquid Marvel Collaboration
  • Drink CTRL FaZe Clan

Yılın Espor İçerik Takımı

  • 100 Thieves
  • G2
  • 1UP Studios
  • Complexity
  • NRG
  • Faze Clan
  • Cloud 9
  • LEC - KAZANAN

Yılın Espo Videografı

  • Sean Do – Complexity
  • Logan Dodson – 100 Thieves - KAZANAN
  • Charles Dalton – G2 Esports
  • Pete Nguyen – Fnatic
  • Caroline Parker-Stark – 1UP & Team Liquid
  • Cassidy Sanders – Cloud9
  • Perra “akidos” Andersen – Dignitas
  • Julian Ramirez – NRG
  • Tuomo Väkevä – ENCE
  • Esteban Martinez – FGC

Yılın Espor Fotoğrafçısı

  • Eric Ananmalay
  • Rich Lock - KAZANAN
  • Peter Chau
  • Helena Kristiansson
  • Kyle Miller
  • Stephanie Lindgren
  • Michal Konkol
  • Katy Eyre
  • Radosław Makuch
  • Logan Dodson
  • Nuno Miranda
  • Chris OTT

Yılın Espor Yaratıcı İçerik Üyesi/Takımı

  • Damian Estrada
  • AOE Creative
  • Paper Crowns - KAZANAN
  • Popcorp
  • Euller Araujo
  • SesoHQ
  • Visuals by Impulse
  • Hugo Bonnamy
  • Roma Bib

Espor Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Class of 2020

  • Johnathan “Fatality” Wendel
  • Daigo Umehara
  • Richard Lewis
  • Craig "Torbull" Levine
  • Michael Sepso
  • Lim 'Boxer' Yo-Hwan
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle