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Esports Awards 2020 kazananları açıklandı
Her yıl espor sektörünün en başarılı ve öne çıkan isimlerini seçen Esport Awards’ın bu seneki kazananları da belli oldu.
Bu yıl, espor endüstrisinin en büyük seremonilerinden biri olarak kabul edilen Esports Awards töreninin beşinci yılı. Bu yılki törenin öne çıkan isimleri Yılın Espor Yayımcısı ödülünü alan Riot Games ve Yılın Espor Oyunu ödülünü kazanan League of Legends oldu. Team Secret’ın üyeleri ise takımına üç farklı ödül kazandırdı.
Tüm dalların adayları ve kazananlar aşağıdaki gibi:
Yılın Espor Koçu
- Zews (EG)
- Rambo (Dallas)
- Tow B (Big Clan)
- Grabbz (G2)
- Crusty (San Fran)
- Zefa (Damwon)
- Heen (Team Secret) - KAZANAN
- Chrome (Spacestation Gaming)
- Lycan (Spacestation Gaming)
- Luo "Bsyy" Sheng
Yılın Konsol Espor Oyuncusu (Scuf Gaming sponsorluğunda)
- Clayster
- Shotzzy - KAZANAN
- Tekkz
- Crimsix
- Sypical
- Jknaps
- Fairy Peak!
- Msdossary
Yılın Acemi Konsol Espor Oyuncusu (Scuf Gaming sponsorluğunda)
- Shotzzy - KAZANAN
- Firstkiller
- Zezinho
- Illey
- Joreuz
- Owakening
Yılın Mobil Espor Oyuncusu
- Fly
- Luxxy
- Nobru
- Surgical Goblin
- Mortal
- Zuxxy - KAZANAN
- Iferg
Yılın Espor Organizasyonu
- G2 Esports - KAZANAN
- NRG
- Team Liquid
- Envy
- Spacestation
- Cloud 9
- 100 Thieves
- TSM
Yılın PC Espor Oyuncusu
- ZywOo
- Knight
- Caps
- Matumbaman
- David Tonizza
- Benjyfishy
- Rampy
- Bugha
- Striker
- Sinatraa
- Nisha - KAZANAN
- Canadian
Yılın Acemi PC Espor Oyuncusu (Matrix Keyboards sponsorluğunda)
- Sinatraa
- Wardell
- Tactical
- Keria - KAZANAN
- Spica
- Fultz
Yılın Espor Takımı
- Dallas Empire (CDL)
- Top Esports (LPL)
- Vitality (CS:GO)
- G2 Esports (LEC)
- Spacestation Gaming (Rocket League)
- Spacestation Gaming (R6)
- Team Secret (Dota2) - KAZANAN
- Damwon (LCK)
- Sf Shock (Overwatch)
- Shanghai Dragons (Overwatch)
Yılın Espor Analisti
- Spunj - KAZANAN
- Ls
- Froskurinn
- Fogged
- Nameless
- Wolf
- Jacob “Pimp” Winneche
- Reinforce
- Velly
Yılın Espor Spikeri (Colour)
- Merk
- Froskurinn
- Vedius
- Ls
- Moses
- Launders
- Chance
- Kixstar - KAZANAN
- Fogged
- Henryg
Yılın Espor Spikeri (Play By Play)
- Uber
- Maven
- Captain Flowers - KAZANAN
- Quickshot
- Drakos
- Ibai
- Anders
- Semmler
- Odpixel
Yılın Espor Hostu
- Ana Xisde
- Chris Puckett
- Sjokz - KAZANAN
- Machine
- Frankie Ward
- Sheever
- Lottie Van-Praag
- Soe Gschwind
- Dash
- Goldenboy
Espor Kolej Ödülü
- The University of California at Irvine
- Maryville University of Saint Louis
- Full Sail University
- Kevin Hoang
- NACE
- NUEL
- College Carball
- Tyrelle Appleton - KAZANAN
- TESPA
Yılın Espor İçerik Üreticisi
- Ashley Kang
- Esports Talk
- Musty
- Hecz
- Nadeshot
- UpUpDownDown - KAZANAN
Yılın Mobil Espor Oyunu
- PUBG MOBILE
- Clash Royale
- Brawl Stars
- Free Fire - KAZANAN
- Arena of Valor
- Call of Duty Mobile
- Clash of Clans
- Mobile Legends
Yılın Espor Kişiliği
- Ocelote - KAZANAN
- Goldenboy
- Nadeshot
- Sjokz
- Dr Lupo
- Faker
- Hecz
- Froskurinn
- Fallen
Yılın Yayıncısı
- Dr Lupo
- Pokimane
- TimTheTatman
- Summit1G
- Gaules
- XQC
- Ibai - KAZANAN
- CourageJD
- MortaL
- Swagg
- Asmongold
Yılın Espor Reklam Ortağı
- Intel
- Red Bull
- BMW
- Logitech - KAZANAN
- Mastercard
- State Farm
- Mountain Dew Game Fuel
- Nike
- Louis Vuitton
Yılın Espor Haber Sitesi (Sizzle Creative sponsorluğunda)
- ESPN
- Esports Observer - KAZANAN
- Esports Insider
- Dexerto
- Liquipedia
- HLTV
- The Score Esports
- Inven Global
Yılın Espor Oyunu (Koyo sponsorluğunda)
- League of Legends - KAZANAN
- CS:GO
- COD Modern Warfare
- Dota 2
- Rainbow Six Siege
- Rocket League
- Valorant
- F1 2019
- Fortnite
Yılın Espor Donanım Sağlayıcısı
- Razer
- AMD
- Logitech
- Intel
- NVIDIA
- HyperX
- Corsair
- ASUS ROG
- Alienware
- Scuf Gaming
- Elgato - KAZANAN
- Respawn
Yılın Espor Gazetecisi
- Adam Fitch
- Tyler ‘FionnOnfire’ Erzberger
- Jacob Wolf
- Jared ‘Dekay’ Lewis
- Richard Lewis
- Duncan 'Thorin' Shields
- Ashley Kang
- Emily Rand - KAZANAN
Yılın Espor Yayımcısı
- Riot Games - KAZANAN
- Activision Blizzard
- Valve
- Ubisoft
- Epic Games
- PUBG Corp
- Psyonix
- 2K
- EA
- Supercell
- Tencent
Yılın Espor’u destekleyen Ajansı (Grind Gaming sponsorluğunda)
- ESG Law
- Hitmarker Jobs
- The Story Mob
- Esports Engine
- Character Select Agency - KAZANAN
- Prodigy Agency
- Paper Crowns
Yılın Espor İçerik Serisi
- 100 Thieves – the Heist
- TSM Legends
- Complexity Through the Smoke
- Eavesdrop Podcast - KAZANAN
- The Story of (Score Esports)
- G2 Voice Comms
- Team Liquid the Squad
- Chicago Huntsmen – The Hunt
Yılın Espor Cosplayi
- Peyton Cosplay
- FusRoFran
- Willow Creative
- Sneaky
- Glory Lamothe - KAZANAN
- Har_Fie
- LittleJem
- Lara Lunardi
- Xenon Cosplay
Yılın Yaratıcı Espor İçeriği
- Chasing the Dream – G2
- FionnOnFire – Faker Piece
- 100 Thieves Uno
- LOL Cinematic Season Opening - KAZANAN
- Flyquest: Treequest / Seaquest
- Dota 2 TI9 Truesight
- Team Liquid Marvel Collaboration
- Drink CTRL FaZe Clan
Yılın Espor İçerik Takımı
- 100 Thieves
- G2
- 1UP Studios
- Complexity
- NRG
- Faze Clan
- Cloud 9
- LEC - KAZANAN
Yılın Espo Videografı
- Sean Do – Complexity
- Logan Dodson – 100 Thieves - KAZANAN
- Charles Dalton – G2 Esports
- Pete Nguyen – Fnatic
- Caroline Parker-Stark – 1UP & Team Liquid
- Cassidy Sanders – Cloud9
- Perra “akidos” Andersen – Dignitas
- Julian Ramirez – NRG
- Tuomo Väkevä – ENCE
- Esteban Martinez – FGC
Yılın Espor Fotoğrafçısı
- Eric Ananmalay
- Rich Lock - KAZANAN
- Peter Chau
- Helena Kristiansson
- Kyle Miller
- Stephanie Lindgren
- Michal Konkol
- Katy Eyre
- Radosław Makuch
- Logan Dodson
- Nuno Miranda
- Chris OTT
Yılın Espor Yaratıcı İçerik Üyesi/Takımı
- Damian Estrada
- AOE Creative
- Paper Crowns - KAZANAN
- Popcorp
- Euller Araujo
- SesoHQ
- Visuals by Impulse
- Hugo Bonnamy
- Roma Bib
Espor Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Class of 2020
- Johnathan “Fatality” Wendel
- Daigo Umehara
- Richard Lewis
- Craig "Torbull" Levine
- Michael Sepso
- Lim 'Boxer' Yo-Hwan
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