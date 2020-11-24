Esports Awards 2020 kazananları açıklandı

Bu yıl, espor endüstrisinin en büyük seremonilerinden biri olarak kabul edilen Esports Awards töreninin beşinci yılı. Bu yılki törenin öne çıkan isimleri Yılın Espor Yayımcısı ödülünü alan Riot Games ve Yılın Espor Oyunu ödülünü kazanan League of Legends oldu. Team Secret’ın üyeleri ise takımına üç farklı ödül kazandırdı.

Tüm dalların adayları ve kazananlar aşağıdaki gibi:

Yılın Espor Koçu

Zews (EG)

Rambo (Dallas)

Tow B (Big Clan)

Grabbz (G2)

Crusty (San Fran)

Zefa (Damwon)

Heen (Team Secret) - KAZANAN

Chrome (Spacestation Gaming)

Lycan (Spacestation Gaming)

Luo "Bsyy" Sheng

Yılın Konsol Espor Oyuncusu (Scuf Gaming sponsorluğunda)

Clayster

Shotzzy - KAZANAN

Tekkz

Crimsix

Sypical

Jknaps

Fairy Peak!

Msdossary

Yılın Acemi Konsol Espor Oyuncusu (Scuf Gaming sponsorluğunda)

Shotzzy - KAZANAN

Firstkiller

Zezinho

Illey

Joreuz

Owakening

Yılın Mobil Espor Oyuncusu

Fly

Luxxy

Nobru

Surgical Goblin

Mortal

Zuxxy - KAZANAN

Iferg

Yılın Espor Organizasyonu

G2 Esports - KAZANAN

NRG

Team Liquid

Envy

Spacestation

Cloud 9

100 Thieves

TSM

Yılın PC Espor Oyuncusu

ZywOo

Knight

Caps

Matumbaman

David Tonizza

Benjyfishy

Rampy

Bugha

Striker

Sinatraa

Nisha - KAZANAN

Canadian

Yılın Acemi PC Espor Oyuncusu (Matrix Keyboards sponsorluğunda)

Sinatraa

Wardell

Tactical

Keria - KAZANAN

Spica

Fultz

Yılın Espor Takımı

Dallas Empire (CDL)

Top Esports (LPL)

Vitality (CS:GO)

G2 Esports (LEC)

Spacestation Gaming (Rocket League)

Spacestation Gaming (R6)

Team Secret (Dota2) - KAZANAN

Damwon (LCK)

Sf Shock (Overwatch)

Shanghai Dragons (Overwatch)

Yılın Espor Analisti

Spunj - KAZANAN

Ls

Froskurinn

Fogged

Nameless

Wolf

Jacob “Pimp” Winneche

Reinforce

Velly

Yılın Espor Spikeri (Colour)

Merk

Froskurinn

Vedius

Ls

Moses

Launders

Chance

Kixstar - KAZANAN

Fogged

Henryg

Yılın Espor Spikeri (Play By Play)

Uber

Maven

Captain Flowers - KAZANAN

Quickshot

Drakos

Ibai

Anders

Semmler

Odpixel

Yılın Espor Hostu

Ana Xisde

Chris Puckett

Sjokz - KAZANAN

Machine

Frankie Ward

Sheever

Lottie Van-Praag

Soe Gschwind

Dash

Goldenboy

Espor Kolej Ödülü

The University of California at Irvine

Maryville University of Saint Louis

Full Sail University

Kevin Hoang

NACE

NUEL

College Carball

Tyrelle Appleton - KAZANAN

TESPA

Yılın Espor İçerik Üreticisi

Ashley Kang

Esports Talk

Musty

Hecz

Nadeshot

UpUpDownDown - KAZANAN

Yılın Mobil Espor Oyunu

PUBG MOBILE

Clash Royale

Brawl Stars

Free Fire - KAZANAN

Arena of Valor

Call of Duty Mobile

Clash of Clans

Mobile Legends

Yılın Espor Kişiliği

Ocelote - KAZANAN

Goldenboy

Nadeshot

Sjokz

Dr Lupo

Faker

Hecz

Froskurinn

Fallen

Yılın Yayıncısı

Dr Lupo

Pokimane

TimTheTatman

Summit1G

Gaules

XQC

Ibai - KAZANAN

CourageJD

MortaL

Swagg

Asmongold

Yılın Espor Reklam Ortağı

Intel

Red Bull

BMW

Logitech - KAZANAN

Mastercard

State Farm

Mountain Dew Game Fuel

Nike

Louis Vuitton

Yılın Espor Haber Sitesi (Sizzle Creative sponsorluğunda)

ESPN

Esports Observer - KAZANAN

Esports Insider

Dexerto

Liquipedia

HLTV

The Score Esports

Inven Global

Yılın Espor Oyunu (Koyo sponsorluğunda)

League of Legends - KAZANAN

CS:GO

COD Modern Warfare

Dota 2

Rainbow Six Siege

Rocket League

Valorant

F1 2019

Fortnite

Yılın Espor Donanım Sağlayıcısı

Razer

AMD

Logitech

Intel

NVIDIA

HyperX

Corsair

ASUS ROG

Alienware

Scuf Gaming

Elgato - KAZANAN

Respawn

Yılın Espor Gazetecisi

Adam Fitch

Tyler ‘FionnOnfire’ Erzberger

Jacob Wolf

Jared ‘Dekay’ Lewis

Richard Lewis

Duncan 'Thorin' Shields

Ashley Kang

Emily Rand - KAZANAN

Yılın Espor Yayımcısı

Riot Games - KAZANAN

Activision Blizzard

Valve

Ubisoft

Epic Games

PUBG Corp

Psyonix

2K

EA

Supercell

Tencent

Yılın Espor’u destekleyen Ajansı (Grind Gaming sponsorluğunda)

ESG Law

Hitmarker Jobs

The Story Mob

Esports Engine

Character Select Agency - KAZANAN

Prodigy Agency

Paper Crowns

Yılın Espor İçerik Serisi

100 Thieves – the Heist

TSM Legends

Complexity Through the Smoke

Eavesdrop Podcast - KAZANAN

The Story of (Score Esports)

G2 Voice Comms

Team Liquid the Squad

Chicago Huntsmen – The Hunt

Yılın Espor Cosplayi

Peyton Cosplay

FusRoFran

Willow Creative

Sneaky

Glory Lamothe - KAZANAN

Har_Fie

LittleJem

Lara Lunardi

Xenon Cosplay

Yılın Yaratıcı Espor İçeriği

Chasing the Dream – G2

FionnOnFire – Faker Piece

100 Thieves Uno

LOL Cinematic Season Opening - KAZANAN

Flyquest: Treequest / Seaquest

Dota 2 TI9 Truesight

Team Liquid Marvel Collaboration

Drink CTRL FaZe Clan

Yılın Espor İçerik Takımı

100 Thieves

G2

1UP Studios

Complexity

NRG

Faze Clan

Cloud 9

LEC - KAZANAN

Yılın Espo Videografı

Sean Do – Complexity

Logan Dodson – 100 Thieves - KAZANAN

Charles Dalton – G2 Esports

Pete Nguyen – Fnatic

Caroline Parker-Stark – 1UP & Team Liquid

Cassidy Sanders – Cloud9

Perra “akidos” Andersen – Dignitas

Julian Ramirez – NRG

Tuomo Väkevä – ENCE

Esteban Martinez – FGC

Yılın Espor Fotoğrafçısı

Eric Ananmalay

Rich Lock - KAZANAN

Peter Chau

Helena Kristiansson

Kyle Miller

Stephanie Lindgren

Michal Konkol

Katy Eyre

Radosław Makuch

Logan Dodson

Nuno Miranda

Chris OTT

Yılın Espor Yaratıcı İçerik Üyesi/Takımı

Damian Estrada

AOE Creative

Paper Crowns - KAZANAN

Popcorp

Euller Araujo

SesoHQ

Visuals by Impulse

Hugo Bonnamy

Roma Bib

Espor Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Class of 2020