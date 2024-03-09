Fenerbahçe'ye övgü ve şampiyonluk iddiası: Konferans Ligi'ni kazanabilirler | Jayden Oosterwolde'de kendimi gördüm

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında zorlu Union Saint-Gilloise deplasmanını Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic’in (P) golleriyle 3-0’la geçerek çeyrek final kapısını araladı. Harika oyunuyla rakibini 90 dakika boyunca devre dışı bırakan sarı lacivertliler, 14 Mart Perşembe günü İstanbul’da konuk edeceği rakibi karşısında avantaj elde etti. Bir dönem Belçika ekibi Standard Liège’de oynayan ve ülkemizde Fenerbahçe’yle başarılara imza atan eski milli futbolcu Önder Turacı, sarı-lacivertlilerin Belçika zaferini yorumladı.

FENERBAHÇELİ ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ÖNDER TURACI’NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“MAÇ KADIKÖY’DE OYNANIYORMUŞ GİBİYDİ. FENERBAHÇE, İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI”

Fenerbahçeli taraftarların 90 dakika boyunca desteğinden dolayı maç sanki Kadıköy’de oynanıyormuş gibiydi. Taraftarların verdiği o güzel destekle beraber aynı zamanda çok güzel bir skor elde ettik. Sahada taktiksel olarak düşündüğü ve istediği gibi oynayan bir Fenerbahçe vardı. Karşı takımdan baskılı bir oyun bekleniyordu ama bu baskıyı ekip olarak çok güzel bir şekilde karşılayan bir defans hattı vardı. Fenerbahçe, gerektiği gibi bir futbol oynadı.

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“OOSTERWOLDE STOPERE GEÇİNCE BİR ANDA KENDİMİ GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM”

Çağlar Söyüncü, baktığımız zaman maça çok güzel başlamıştı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ve zorunlu bir değişiklikle stopere Jayden Oosterwolde geçti. Ben de Fenerbahçe’de bir dönem sağ bek ve stoper oynadığım için bir anda kendimi görmüş gibi oldum. Jayden Oosterwolde’nin takımı için iki mevkide mücadele etmesi güzel bir şey. Ferdi Kadıoğlu da maça girdiğinde çok iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe, takım anlamında çok güzel bir oyun sergiledi. Bulduğu pozisyonları da değerlendirerek net bir şekilde 3-0’lık bir skor elde etti. Djiku, çok iyi oynadı. Oosterwolde, stopere geçmesine rağmen attığı golle maçı 2-0’a getirdi. Bir savunma oyuncusunun gol atması çok önemli bir olay.

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“BATSHUAYİ, PES ETMİYOR VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Michy Batshuayi, gerektiği gibi oynadı ve bulduğu pozisyonları değerlendirdi. Ön alanda baskı yaparak çok güzel mücadele etti. Attığı golle oyununu çok güzel bir şekilde sonuçlandırdı. Michy Batshuayi, antrenmanlarda pes etmiyor ve çalışmaya devam ediyor. Baktığımız zaman aldığı süreye göre kaydettiği gollerin ortalaması çok iyi. Sezon sonuna kadar inşallah böyle devam eder.

Önder Turacı, Fenerbahçe - Chelsea maçında

“FENERBAHÇE, BÖYLE OYNAMAYA DEVAM EDERSE KONFERANS LİGİ’Nİ KAZANIR”

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Union Saint-Gilloise, kullandığı kornerlerin 2’sinde etkili olmaya çalıştı. Aynı zamanda gerekli baskıyı da yaptı ama karşısında çok iyi organize olan ve çalışan bir Fenerbahçe vardı. Sahada Union Saint-Gilloise takımını çok iyi analiz etmiş bir Fenerbahçe izledik. Fenerbahçe, kaliteli ve tecrübeli oyuncularıyla gerektiği gibi mücadele etti. Eğer bugünkü futbolunu oynamaya devam ederlerse Konferans Ligi’ni kazanabilirler.