Eski milli futbolcu Ersen Martin'in dramı! Ailesi sahip çıkmadı, yaşam mücadelesi veriyor

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Milli Takım, Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Ersen Martin zor günler geçiriyor... Aort damarının yırtılması nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana hastanede yatan ve ‘yaşaması mucize’ denilen 42 yaşındaki eski futbolcu Bursa Romatem Hastanesi’nde, CEO Köksal Haloğlu’nun talimatıyla bakım altına alındı.

Aylık bakım masrafı çok yüksek olmasına karşın ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ne de diğer mesleki kuruluşlarından destek alıyor. Martin’in yakınları, futbolcunun daha önce beraber oynadığı takım arkadaşlarına da haber verdiklerini ancak dönüş alamadıklarını dile getiriyor.

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‘EL UZATILMALI’

Ersen’in, ismini vermek istemeyen yakın bir arkadaşı “Bizler imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz ama bir yere kadar... En azından eski kulüplerinin yardım elini uzatmasını bekliyoruz” diye konuştu.