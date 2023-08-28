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Eski milli futbolcu Ersen Martin'in dramı! Ailesi sahip çıkmadı, yaşam mücadelesi veriyor

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#Futbol#Ersen Martin#Spor
Eski milli futbolcu Ersen Martinin dramı Ailesi sahip çıkmadı, yaşam mücadelesi veriyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 07:00

Aort Damarı yırtılan eski milli futbolcu yaşam mücadelesi veriyor. Ailesinin sahip çıkmadığı 42 yaşındaki eski futbolcu, Bursa Romatem Hastanesi’nde, CEO Köksal Haloğlu’nun talimatıyla bakım altında... Bir dönemin yıldız ismi Martin’in yanında artık sadece birkaç eski arkadaşı kalmış durumda.

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Milli Takım, Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Ersen Martin zor günler geçiriyor... Aort damarının yırtılması nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana hastanede yatan ve ‘yaşaması mucize’ denilen 42 yaşındaki eski futbolcu Bursa Romatem Hastanesi’nde, CEO Köksal Haloğlu’nun talimatıyla bakım altına alındı.

Aylık bakım masrafı çok yüksek olmasına karşın ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ne de diğer mesleki kuruluşlarından destek alıyor. Martin’in yakınları, futbolcunun daha önce beraber oynadığı takım arkadaşlarına da haber verdiklerini ancak dönüş alamadıklarını dile getiriyor.

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Eski milli futbolcu Ersen Martinin dramı Ailesi sahip çıkmadı, yaşam mücadelesi veriyor

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‘EL UZATILMALI’

Ersen’in, ismini vermek istemeyen yakın bir arkadaşı “Bizler imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz ama bir yere kadar... En azından eski kulüplerinin yardım elini uzatmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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#Futbol#Ersen Martin#Spor

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