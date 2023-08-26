Ülke puanında kritik detay! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa...

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Avrupa kupalarında mücadele eden 4 temsilcimizin 3’ü play off turunun ilk ayağını kayıpsız geçerken Adana Demirspor son dakikada kaybetmesine rağmen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetleri ile UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 10. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından önceki akşamki başarılı sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanımız 30.850’ye çıktı. 11. sıradaki Avusturya (29.900) ile aradaki farkı 600’den 950’ye çıkardık.

5 TAKIMLI İSKOÇYA, PLAY-OFF'TA 2 YENİLGİ 2 BERABERLİK ALDI

Ancak sıralamada üstümüzde bulunan İskoçya’nın (31.650) play-off’larda kabus gibi bir performansa imza atması sonrası 9.’luk için umutlandık. Avrupa’da 5 takımı bulunan İskoçya’da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılan Celtic dışında bu hafta Aberdeen ve Rangers 2-2’lik beraberlikler alırken Hibernian 5-0, Hearts da 2-1 kaybetti.

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9. SIRANIN AVANTAJI NE?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalırsa 1000 bonus puanı daha alacak. Türkiye, sarı kırmızılıların salı günü sahasında Norveç ekibi Molde’yi eleyerek Devler Ligi’ne kalması durumunda ülke sıralamasında İskoçya’yı geçerek 9. basamağa çıkacak.

Bu sezonu 9. sırada tamamlamanın tek faydası, 2025-26 sezonunda 2024-25 Süper Lig ikincisi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılabilecek.

2023/24 SEZONUNDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKEYİZ

Genk deplasmanında temsilcimiz Adana Demirspor 90+3’te yıkılmasına karşın 3 Büyük takımın aldığı galibiyetlerle bu sezon Avrupa’da en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. 3. tur maçları sonrasında bu istatistikte zirveyi Polonya ile paylaşan Türkiye toplamda aldığı 4.250 puanla rakibini geçmeyi başardı.

Polonya son maçların ardından 3.625 puanda kaldı. Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’da kalmayı başarırsak, 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025- 26’da Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılma hakkına sahip olacak.

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