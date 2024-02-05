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Eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica'ya parkta makaslı saldırı: 'Seni, aileni öldüreceğim'

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Bjelica
Eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelicaya parkta makaslı saldırı: Seni, aileni öldüreceğim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 17:00

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Nemanja Bjelica, ülkesi Sırbistan'da saldırıya uğradı.

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Eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica, ülkesi Sırbistan'da saldırıya uğradı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte bir oyun parkında olan Sırp oyuncuya, elinde makas olan bir kişi saldırı girişiminde bulundu.

İddialara göre, “Seni, aileni ve çocuklarını öldürüp tüm paranı alacağım.” şeklinde bağıran makaslı saldırganın Kızılyıldız'ın eski futbolcusu Nikola Petkovic olduğu iddia edildi. Petkovic'in polisler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

2013 ve 2015 arası Fenerbahçe forması giydikten sonra NBA’e giden ve 2021-22 sezonunda Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan Bjelica, 2022 yazında tekrar Fenerbahçe’ye geri dönmüş fakat sakatlıkları sebebiyle çok fazla forma giyemeden Kızılyıldız’a transfer olmuştu.

Sakatlık sorunlarıyla Sırbistan’da da mücadele eden 35 yaşındaki oyuncu, Kızılyıldız’da sahaya çıkamadan sözleşmesine son verilmişti.

 

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Bjelica

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