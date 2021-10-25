Eski Fenerbahçeli Bienvenu'nün son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Elçiliklerden geri adım İlk açıklama ABDden geldiElçiliklerden geri adım! İlk açıklama ABD'den geldi#ABD
Büyükelçiliklerden geri adım Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladıBüyükelçiliklerden geri adım! Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kriz büyüyor Belgeler tek tek yayınlanmaya başladıKriz büyüyor! Belgeler tek tek yayınlanmaya başladı#Facebook
Dev derbide 11ler belli oldu Yalçın ve Terimden sürpriz...Dev derbide 11'ler belli oldu! Yalçın ve Terim'den sürpriz...#Süper Lig
Putin talimatı verdi Peş peşe kritik kararlar...Putin talimatı verdi! Peş peşe kritik kararlar...#Rusya
Bilim insanlarından çığır açacak buluş 16 yıl sonra yeniden görüyorBilim insanlarından çığır açacak buluş! 16 yıl sonra yeniden görüyor! #Beyin
Son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...Son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...#Henri Bienvenu
Excelle ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı Zengin olacağımı başlamadan biliyordumExcel'le ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı! 'Zengin olacağımı başlamadan biliyordum'#Sosyal Medya
Yapan dünyanın en ünlü isimlerinden Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...Yapan dünyanın en ünlü isimlerinden! Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...#Fauci
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Eski Fenerbahçeli Bienvenu'nün son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...

#Henri Bienvenu#Fenerbahçe#Futbol
Eski Fenerbahçeli Bienvenunün son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...

2011 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2 yıl sarı-lacivertli takımın formasını giyen Kamerunlu forvet Henri Bienvenu, profesyonel futbolu bırakmasına karşın yeşil sahalardan kopamadı. Fransa'da 7. Lig düzeyinde forma giyen Bienvenu'nun son hali herkesi şaşırttı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Eskişehirspor gibi takımların da formasını giyen forvet Henri Bienvenu, son haliyle futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

Fenerbahçe'de 2 yıl forma giydikten sonra önce Zaragoza'ya kiralanan, ardından da Eskişehirspor'a transfer olan 33 yaşındaki Bienvenu, kariyerini 7. Lig düzeyinde sürdürüyor.

2019'da profesyonel futbolu bırakan ve Fransa'ya yerleşen Bienvenu, burada 7. Lig düzeyindeki amatör kulüp olan Rosieres forması giyiyor.

Eski Fenerbahçeli Bienvenunün son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...

Takımının son olarak Bar-sur-Seine galibiyetinde 1 gol ve 1 asistlik katkı veren Kamerunlu futbolcu, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Eski Fenerbahçeli Bienvenunün son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Henri Bienvenu#Fenerbahçe#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!