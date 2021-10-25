Eski Fenerbahçeli Bienvenu'nün son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...

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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Eskişehirspor gibi takımların da formasını giyen forvet Henri Bienvenu, son haliyle futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

Fenerbahçe'de 2 yıl forma giydikten sonra önce Zaragoza'ya kiralanan, ardından da Eskişehirspor'a transfer olan 33 yaşındaki Bienvenu, kariyerini 7. Lig düzeyinde sürdürüyor.

2019'da profesyonel futbolu bırakan ve Fransa'ya yerleşen Bienvenu, burada 7. Lig düzeyindeki amatör kulüp olan Rosieres forması giyiyor.

Takımının son olarak Bar-sur-Seine galibiyetinde 1 gol ve 1 asistlik katkı veren Kamerunlu futbolcu, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.