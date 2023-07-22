Eşini ikna edemeyen Roberto Pereyra, Beşiktaş’a gelmekten vazgeçti

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Udinese ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah beyazlı kulüpten teklif alan ve prensipte el sıkışan Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerini İtalya’da sürdürme kararı aldı.

Eşi Larissa’nın İtalya’dan ayrılmak istememesi nedeniyle Beşiktaş’ın önerisini geri çeviren 32 yaşındaki Pereyra’nın Serie A takımlarından Torino ile anlaşması bekleniyor.

Tecrübel, futbolcu geçen sezon Udinese'da 36 maça çıktı ve 5 gol atarken, 9 kez de asist yaptı.

ALTERNATİFİ LANZINI!

Siyah-Beyazlılar, alternatifler üzerinde de çalışmaları hızlandırdı. İlk hedef bir başka Arjantinli, Manuel Lanzini. Lanzini’nin son olarak görüştüğü Vasco Da Gama’ya hayır demesi eski kulübü River Plate’nin teklifinin mali olarak yetersiz olması Beşiktaş’ı harekete geçirdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

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Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Manuel Lanzini'nin transferini bu kez bitirmek istiyor. Oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu ve İstanbul’a davet edildiği bildirildi.