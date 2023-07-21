Son dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey ve Jean Onana'nın transferlerini duyurdu

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Ganalı savunma oyuncusu Daniel Amartey ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın transferini de duyurdu.

DANİEL AMARTEY İMZALADI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey’le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

BEŞİKTAŞ, ONANA İLE 4 YIL SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, 4 yıl sözleşme imzalanan Kamerunlu orta saha oyuncusu için Lens'e 4.037.500 Euro bonservis ücreti ödeneceğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.