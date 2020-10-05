Esas sorun hücumda

Fatih Terim, Emre taşdemir, Etebo ve Diagne ile yeni bir 11 kurarak Kasımpaşa maçına çıktı. Sahada bir bütün olma sorunu yaşayan sarı kırmızılıların ön alan ile arka alanı birbirlerinden kopuk bir şekilde mücadele edince takımın boyu uzadı ve Kasımpaşa bu genişliği hızlı hücumlarla değerlendirdi. Etebo’nun kritik müdahaleleri olmasa Kasımpaşa’nın golü çok daha erken gelebilirdi.

Geçtiğimiz sezonun tamamında toplam 6 gol üretmiş olan Arda ve Feghouli’nin etkisiz kaldığı hücumlarda kaybedilen toplar, yapılan yarım yamalak pres ile geri kazanılamadığı zaman Kasımpaşa Yusuf Erdoğan üzerinden etkili oldu. Aytaç Kara’nın iki güzel şutunu kurtaran Fatih devre biterken Yusuf Erdoğan’ın golünde ise çaresiz kaldı

HÜCUMDA ÇOK YETERSiZDi

Sahadaki tehdit dozajının yetersizliği üzerine ikinci devreye Diagne’yi sahada tutarak Emre kılınç, Babel ve Falcao değişiklikleriyle başlayan Galatasaray 4-4-2 ile baskıyı kurdu belki ama gol üretemedi. Üç aydır savunma önü oyuncusu eksikliği konuşulurken takımın en iyi iki oyuncusunun da bu bölgede oynuyor olması enteresandı.

Bu maç yaşlı ve skorer olmayan ve hatta beke yerleştirseniz kimsenin itiraz etmeyeceği ileri uç kenar oyuncularıyla beraber skor anlamında katkısızlığı kanıksanmış 10 numara Belhanda ile oluşturulan hücum kurgusunun yetersizliğini göstermesi açısından önemliydi.

Galatasaray’ın savunma ya da önüne değil hücuma dinamizm ve skor üretecek bir oyuncuya ihtiyacı var!