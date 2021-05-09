Erzurumspor'da Yılmaz Vural'dan mağlubiyet sözleri

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin çok ofansif futbol oynadığını bildiklerini, maçın ilk yarısında 4 ciddi pozisyona girdiklerini anlattı.

Attıkları golün kırılma noktası olduğunu belirten Vural, "Gol atıyorsunuz, ofsayt kararı verilene kadar geçen süre 5 dakika. Dolayısıyla başladığımızda tempoyu yeniden getirmek mümkün olmadı. Sonrasında rakibin de 16 ve 42'nci dakikada iki pozisyonu vardı." dedi.

Vural, ikinci yarı pozisyona girmelerine rağmen sonuç alamadıkların ifade ederek, "İkinci yarı başladı, bizim 5 pozisyon rakibin 4 pozisyonu oldu. 2 santrafor oynatmaya çalıştık. Pozisyon da bulmamıza rağmen topu kaleye gönderemezseniz tabii ki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. 1-0 kaybettik. Umut var. 40 puan yapabilirsek Alanya ile. Rakiplerimiz Kayseri ve Ankaragücü’nün maçları da kolay maçlar değil. Kayseri, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynuyor. Siz kazanıp o ikisini kaybederse ikili averaj daha iyi. Olabilir olması da mümkün olaydır." diye konuştu.

Rakiplerin rahat olmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’nin yukarıdaki şansı devam ediyor ve Kayseri’nin beklediğimiz 40 puanda kalması mümkün olabilir. Ankaragücü’ne gelince son maçlarını kaybettiği için demoralize olmuş durumda. Oynayacağı rakip Kasımpaşa. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Son maçını Alanya ile oynayacak acaba diye düşünüyorsunuz. Alanya’nın 5’incilik şansı devam edecek olursa o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur. Futbolda her şey var. Son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlayamaya çalışacağım ve ben '40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim' diye düşünenlerdenim."

Vural, hakem hatalarının kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçı buraya gelmeden yayıncı kuruluşta tekrar izledim nasıl bir ofsayt bilmiyorum 5 dakikada karar verildi, demek ki çok kritik bir pozisyon. Karara her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Murat'ın içeri girip rakiple mücadelesinde rakibin omzuyla müdahalesi var ve adam düşüyor buna müsaade var mı içeride. Böyle bir şey var mı bu penaltı verilebilir, olur. Ama ne derseniz deyin atı alan Üsküdar'ı geçti. Erzurumspor olarak bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtığı bir sezon geçirdik. En azından ben 10 maçta, her maçta bir hakem hatasından kaynaklı çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak ben hala düşmüşlüğü kabul etmiyorum. Futbolda mucizelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, matematiksel şansın devam ettiği sürede de olayı bırakmamız gerektiği kanaatindeyim."