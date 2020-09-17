Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten Sivas maçı yorumu: "Zor bir maç olacak"

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü maçında birçok pozisyona girdiklerini anımsatan Özdilek, "Teslim olmadan oyuna hükmeden bir oyun tarzımız vardı. Zaman zaman rakibe pozisyon verdik ama birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Bizim adımıza güzel bir duygu oldu. Ama henüz tam hazır değiliz." diye konuştu.

Özdilek, takımdaki eksikliklerin devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fiziksel anlamda eksik arkadaşlarımız var. Bu hafta kadro derinliği ve birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla kolay bir maç olmayacak. Sadiku ve Rashad'ın sakatlığı devam ediyor. Donald iki gün bizle çalışıyor dolayısıyla hazır olma şansı yok. Mina 5-6 gündür bizimle ona bakacağız. Eksiklerimiz var ama bunları bahane etmeyip mücadelenin içinde olup kazanma arzusuyla sahada olacağız."

Ligin bir maraton olduğunu vurgulayan Özdilek, taraftar olmadığı için takımlarda saha avantajının kalmadığını, her takımın rahatlıkla top oynayabildiğini belirtti.

Özdilek, şunları kaydetti:

"Saha avantajı var ama futbol adına çok da büyük bir avantaj olarak görünmüyor. İyi başladığımız lige sağlıklı şekilde devam etmek istiyoruz. Sivasspor geçen sene bu ligde başarılı olan bir takım. Çok tecrübeli oyuncuları, teknik direktörü ve oturmuş bir kadroları var. Önemli oyuncuları var dolayısıyla zor bir maç olacak ama saha avantajını kullanma adına mücadelenin içinde olacağız."

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Beşiktaş'ta oynadıklarını hatırlatan Özdilek, "Aynı forma altında mücadele ettik. Rıza hoca iyi bir orta saha oyuncusu. Bu ilk karşılaşmamız değil birçok kez karşılaştık ve zaman zaman o, zaman zaman da ben sevindim. Gönlüm hafta sonu bizim lehimize olmasından yana. İkimiz de Beşiktaş kültürüyle yetişmişiz. Kazansak da kaybetsek de maçtan sonra birbirimizi tebrik edecek kadar centilmenliğe sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.